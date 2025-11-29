Un tucumano desafió a un tifón y corrió hasta que sus pies cambiaron de tamaño en Taiwán

Hay un momento en el que el deporte deja de ser competencia para convertirse en pura supervivencia. Ese umbral se cruza cuando el cuerpo ya no responde a la lógica, sino al espíritu. En Taiwán, Jorge Ariel Rodríguez, de 55 años, atleta de élite y médico cirujano en el Hospital Regional de Concepción, cruzó esa línea. Estaba a 20.000 kilómetros de casa, tras un viaje de 50 horas y múltiples escalas, solo para sumergirse en una de las pruebas más extremas del planeta: el “Deca Ultra Triathlon”.