Alerta mundial en la aviación: Airbus pidió dejar en tierra 6.000 aviones A320 por una falla crítica

El incidente detonante

La drástica decisión se fundamentó en un incidente ocurrido el pasado 30 de octubre. Un Airbus A320 de la aerolínea JetBlue, que cubría la ruta Cancún-Newark, experimentó una pérdida de control súbita en plena fase de crucero. La aeronave descendió abruptamente sin intervención de los pilotos, obligando a un aterrizaje de emergencia en Tampa, Florida, que dejó varios pasajeros heridos.