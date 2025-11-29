Secciones
Alerta mundial en la aviación: Airbus pidió dejar en tierra 6.000 aviones A320 por una falla crítica

El gigante europeo detectó que la actividad solar intensa puede corromper el sistema de control de vuelo.

Hace 13 Hs

El fabricante aeronáutico europeo Airbus emitió una directiva de emergencia para instar a la "detención inmediata" de las operaciones de casi 6.000 aviones de la familia A320. La compañía ordenó una actualización urgente del software de control de vuelo tras confirmar una vulnerabilidad informática sensible a la radiación solar intensa.

El comunicado enviado a las aerolíneas advirtió que una actividad solar inusualmente elevada tiene el potencial de "corromper datos esenciales utilizados por los comandos de vuelo", lo que podría comprometer el sistema de pilotaje automático. 

Específicamente, la falla afecta al ELAC (*Elevator and Aileron Computer*), el ordenador responsable de controlar los alerones y elevadores, superficies vitales para la maniobrabilidad y estabilidad de la nave.

El incidente detonante

La drástica decisión se fundamentó en un incidente ocurrido el pasado 30 de octubre. Un Airbus A320 de la aerolínea JetBlue, que cubría la ruta Cancún-Newark, experimentó una pérdida de control súbita en plena fase de crucero. La aeronave descendió abruptamente sin intervención de los pilotos, obligando a un aterrizaje de emergencia en Tampa, Florida, que dejó varios pasajeros heridos. 

La investigación posterior vinculó el fallo con tormentas solares capaces de alterar sistemas electrónicos de alta precisión.

Airbus reconoció que la medida causará "trastornos operativos" significativos. Mientras que la mayoría de las aeronaves podrán solucionar el problema reinstalando una versión anterior del software en pocas horas, unas 1.000 unidades requerirán el reemplazo físico de componentes electrónicos, lo que podría dejarlas en tierra durante semanas.

Las consecuencias ya son visibles:

-Air France canceló 35 vuelos el viernes y evalúa el impacto para el fin de semana.

-Avianca advirtió afectaciones mayores, ya que el 70% de su flota es A320. La aerolínea colombiana suspendió la venta de pasajes hasta el 8 de diciembre.

-Aeronáutica Civil de Colombia ordenó la inmovilización obligatoria de las naves afectadas desde la noche del sábado.

-American Airlines anticipó retrasos en Estados Unidos, aunque espera actualizar sus 340 aviones durante el fin de semana.

La situación en Argentina

A pesar de la magnitud global del anuncio -que afecta al modelo de avión comercial más vendido de la historia, con más de 12.000 unidades entregadas-, el impacto en Argentina será nulo en lo que respecta a la aerolínea de bandera.

Aerolíneas Argentinas no cuenta con modelos de la familia A320 en su flota, por lo que sus operaciones domésticas e internacionales continuarán con normalidad.

