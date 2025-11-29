Hugo Moyano reafirmó su poder hasta 2029 en el sindicato de camioneros; sacó a un hijo y puso a otro

El ocaso de Pablo y la purga interna

La exclusión de Pablo Moyano confirmó el quiebre de una relación filial y política desgastada desde hace, al menos, cuatro años. Las discrepancias abarcaron desde el manejo de la obra social hasta la estrategia ante la CGT y el gobierno de Javier Milei. Cabe recordar que Pablo renunció al triunvirato de la central obrera al criticar la "tibieza" de sus pares. Junto a él, también quedó fuera de la Federación Marcelo “Feúcho” Aparicio, ex vocal titular y aliado del sector desplazado.