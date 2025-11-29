Secciones
SociedadActualidad

Luego de 82 días, dieron de alta a la niña que intentó suicidarse

La menor, que habría sufrido bullying y que ingresó en un estado gravísimo al hospital Avellaneda, recuperó movilidad y comunicación.

ESCUELA ROCA. La alumna iba a esta institución. Habría sufrido bullying. ESCUELA ROCA. La alumna iba a esta institución. Habría sufrido bullying.
Lucía Lozano
Por Lucía Lozano Hace 4 Hs

La niña de nueve años que había intentado quitarse la vida en septiembre fue dada de alta luego de 82 días internada en el hospital Avellaneda. Después de distintos tratamientos y largo un proceso de recuperación, pudo volver a su casa.

“No me daban esperanza de que vuelva a caminar o hablar. Hoy lo hace y para nosotros es un milagro”, expresó Paola, la mamá de la niña que fue noticia a nivel nacional después que su familia denunciara que la pequeña sufría bullying en la escuela Julio Roca y que por eso quiso intentar terminar con su vida.  

“Ojalá todos enseñen a sus hijos que las burlas y las palabras pueden lastimar, porque a veces no se dan cuenta de cuánto pueden afectar a otro niño”, expresó la mamá. “Mi hija sufrió mucho en la escuela. No quiero que lo que ella vivió le pase a otro niño”, agregó el papá, y alentó a otras familias a hablar del tema. “No tengan miedo de levantar la voz y decir basta. El bullying destruye vidas”, expresó.

Beatriz, la abuela de la pequeña, contó que aún quedaron algunas secuelas, pero que seguramente su nieta podrá recuperarse totalmente. “Va a seguir con fisioterapia y también con asistencia psicológica durante un largo tiempo”, anticipó.

Continúa internada la niña de 9 años que intentó quitarse la vida

Continúa internada la niña de 9 años que intentó quitarse la vida

El intento de suicidio de la alumna conmocionó a los tucumanos. El Ministerio de Educación tomó intervención y presentó una denuncia en la Justicia para que se investigue a fondo el caso. La familia de la niña contó en ese momento que ella siempre había sido feliz, hasta hace unos meses, cuando empezó a actuar de forma rara porque estaba sufriendo acoso escolar.

Trabajo multidisciplinario

Luego del hecho, la niña estuvo muy grave y pasó seis días conectada a un respirador. Luego, se vio que presentaba un compromiso neurológico severo: no sostenía la cabeza, tenía muy poca conexión con el entorno y presentaba debilidad marcada en las extremidades. Con el trabajo de rehabilitación, recuperó fuerza, equilibrio, coordinación y habilidades comunicativas. La recuperación fue gracias a un trabajo multidisciplinario que incluyó  profesionales de fonoaudiología, kinesiología, terapia ocupacional, neurología, nefrología, salud mental y nutrición. Gracias a ese trabajo articulado, logró egresar caminando, hablando y alimentándose correctamente, señaló la directora del Avellaneda, Alba Mariana Pieroni.

Y agregó que la paciente debe seguir un tratamiento ambulatorio: “se va con toda la medicación que necesita y con un trabajo que continuará con el equipo multidisciplinario, con controles periódicos y rehabilitación”.

Temas Ministerio de Educación de TucumánHospital Avellaneda
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Fórmula 1 en Qatar: a qué hora corre Franco Colapinto en el GP de Lusail
1

Fórmula 1 en Qatar: a qué hora corre Franco Colapinto en el GP de Lusail

Grupo ECIPSA entregó un nuevo edificio Natania en Tucumán y se prepara para cerrar el año con más de 500 entregas
2

Grupo ECIPSA entregó un nuevo edificio Natania en Tucumán y se prepara para cerrar el año con más de 500 entregas

Abril Sosa adelanta en CiTá los temas de su nuevo disco
3

Abril Sosa adelanta en CiTá los temas de su nuevo disco

En el Centro Virla sonarán los mejores temas de Fito Páez
4

En el Centro Virla sonarán los mejores temas de Fito Páez

Los valses de Strauss que se bailan en los casamientos
5

Los valses de Strauss que se bailan en los casamientos

Centro Cultural Rougés: planteo expandido que excede lo escénico
6

Centro Cultural Rougés: planteo expandido que excede lo escénico

Más Noticias
Fórmula 1 en Qatar: a qué hora corre Franco Colapinto en el GP de Lusail

Fórmula 1 en Qatar: a qué hora corre Franco Colapinto en el GP de Lusail

Dolores ya tiene su 0 km de los Números de Oro

Dolores ya tiene su 0 km de los Números de Oro

Danza contemporánea: “Solo/Cuerpo y piano”, una experiencia en el teatro San Martín

Danza contemporánea: “Solo/Cuerpo y piano”, una experiencia en el teatro San Martín

Teatro tucumano: reponen “Marat/Sade” y “Barrio Viajantes”

Teatro tucumano: reponen “Marat/Sade” y “Barrio Viajantes”

Centro Cultural Rougés: planteo expandido que excede lo escénico

Centro Cultural Rougés: planteo expandido que excede lo escénico

Los valses de Strauss que se bailan en los casamientos

Los valses de Strauss que se bailan en los casamientos

En el Centro Virla sonarán los mejores temas de Fito Páez

En el Centro Virla sonarán los mejores temas de Fito Páez

Rinden homenaje a Ernesto Dumit en el Ingenio de las Artes

Rinden homenaje a Ernesto Dumit en el Ingenio de las Artes

Comentarios