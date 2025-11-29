Luego de 82 días, dieron de alta a la niña que intentó suicidarse

“Ojalá todos enseñen a sus hijos que las burlas y las palabras pueden lastimar, porque a veces no se dan cuenta de cuánto pueden afectar a otro niño”, expresó la mamá. “Mi hija sufrió mucho en la escuela. No quiero que lo que ella vivió le pase a otro niño”, agregó el papá, y alentó a otras familias a hablar del tema. “No tengan miedo de levantar la voz y decir basta. El bullying destruye vidas”, expresó.