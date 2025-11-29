Una plaga de chinches ataca un cine en París

La prestigiosa Cinemateca Francesa anunció su cierre temporal debido a una plaga de chinches, tras varios avistamientos de estos insectos que se alimentan de sangre humana, incluido durante una clase magistral con la estrella de Hollywood Sigourney Weaver.
La Cinémathèque contiene un archivo cinematográfico y cine de renombre internacional.
A principios de noviembre, varios espectadores afirmaron haber sido picados por chinches tras una clase magistral con Weaver, conocida por sus papeles en películas como “Alien”. Una persona declaró al diario francés Le Parisien que se habían visto chinches pululando “por los asientos”.
En la Cinémathèque, situada en el este de París, tres salas de proyección están abiertas al público, mientras que la cuarta se usa para actividades educativas. “Los asientos se desmontarán y se tratarán individualmente con vapor seco a 180 °C varias veces, antes de ser revisados sistemáticamente por perros”, afirmó la institución. Las alfombras recibirán el “mismo nivel” de tratamiento. Otras zonas del edificio permanecerán abiertas, incluida la exposición actual sobre el actor y cineasta estadounidense Orson Welles.
En 2023, el gobierno anunció una iniciativa para combatir las chinches, que aparecieron en el transporte público, cines y hospitales, cuando Francia se preparaba para acoger los Juegos Olímpicos de París 2024.