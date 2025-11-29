Secciones
Una plaga de chinches ataca un cine en París

Cierra la Cinémathèque.

Una plaga de chinches ataca un cine en París
Hace 5 Hs

La prestigiosa Cinemateca Francesa anunció su cierre temporal debido a una plaga de chinches, tras varios avistamientos de estos insectos que se alimentan de sangre humana, incluido durante una clase magistral con la estrella de Hollywood Sigourney Weaver.

La Cinémathèque contiene un archivo cinematográfico y cine de renombre internacional.

A principios de noviembre, varios espectadores afirmaron haber sido picados por chinches tras una clase magistral con Weaver, conocida por sus papeles en películas como “Alien”. Una persona declaró al diario francés Le Parisien que se habían visto chinches pululando “por los asientos”.

En la Cinémathèque, situada en el este de París, tres salas de proyección están abiertas al público, mientras que la cuarta se usa para actividades educativas. “Los asientos se desmontarán y se tratarán individualmente con vapor seco a 180 °C varias veces, antes de ser revisados sistemáticamente por perros”, afirmó la institución. Las alfombras recibirán el “mismo nivel” de tratamiento. Otras zonas del edificio permanecerán abiertas, incluida la exposición actual sobre el actor y cineasta estadounidense Orson Welles.

En 2023, el gobierno anunció una iniciativa para combatir las chinches, que aparecieron en el transporte público, cines y hospitales, cuando Francia se preparaba para acoger los Juegos Olímpicos de París 2024.

Fórmula 1 en Qatar: a qué hora corre Franco Colapinto en el GP de Lusail

Grupo ECIPSA entregó un nuevo edificio Natania en Tucumán y se prepara para cerrar el año con más de 500 entregas

Abril Sosa adelanta en CiTá los temas de su nuevo disco

En el Centro Virla sonarán los mejores temas de Fito Páez

Los valses de Strauss que se bailan en los casamientos

Centro Cultural Rougés: planteo expandido que excede lo escénico

Fórmula 1 en Qatar: a qué hora corre Franco Colapinto en el GP de Lusail

Dolores ya tiene su 0 km de los Números de Oro

Danza contemporánea: “Solo/Cuerpo y piano”, una experiencia en el teatro San Martín

Teatro tucumano: reponen “Marat/Sade” y “Barrio Viajantes”

Centro Cultural Rougés: planteo expandido que excede lo escénico

Los valses de Strauss que se bailan en los casamientos

En el Centro Virla sonarán los mejores temas de Fito Páez

Rinden homenaje a Ernesto Dumit en el Ingenio de las Artes

