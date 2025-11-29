Una plaga de chinches ataca un cine en París

En la Cinémathèque, situada en el este de París, tres salas de proyección están abiertas al público, mientras que la cuarta se usa para actividades educativas. “Los asientos se desmontarán y se tratarán individualmente con vapor seco a 180 °C varias veces, antes de ser revisados sistemáticamente por perros”, afirmó la institución. Las alfombras recibirán el “mismo nivel” de tratamiento. Otras zonas del edificio permanecerán abiertas, incluida la exposición actual sobre el actor y cineasta estadounidense Orson Welles.