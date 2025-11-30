La “Venecia brasileña” que sorprende con su playa única: cuál es la isla ideal para visitar en Brasil

La “Venecia brasileña”

El destino es conocido como la Venecia brasileña porque se encuentra a solo 5 metros sobre el nivel del mar, lo que provoca que algunas de sus calles se inunden durante ciertos períodos del año. Este fenómeno, lejos de ser un problema, se transformó en un rasgo distintivo que refuerza la identidad del paisaje urbano y aumenta su atractivo turístico.