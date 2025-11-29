Efemérides del sábado 29 de noviembre: ¿qué pasó un día como hoy?

Entre las efemérides del 29 de noviembre, se recuerda que en 1945 se proclamó oficialmente la creación de la República Popular Federativa de Yugoslavia, una vez terminada la Segunda Guerra Mundial. El nuevo estado reemplazó a la Yugoslavia Federal Demócrata tras la celebración de las elecciones parlamentarias, que establecieron la llegada al poder del Partido Comunista y la salida de la monarquía del rey Pedro II. Desde entonces, Yugoslavia, que contó con una expansión de la superficie de su territorio y ascendió a 255.804 km2, estuvo conformada por seis Repúblicas populares, que reemplazaron a los Estados Federales: Bosnia y Herzegovina, Croacia, Macedonia, Montenegro, Serbia y Eslovenia. Además, la fecha de su proclamación también coincidió con el segundo aniversario de la Segunda Sesión del Consejo Antifascista de Liberación Nacional de Yugoslavia. Yugoslavia permaneció unida hasta la independencia de Eslovenia y Croacia el 25 de junio de 1991, a las que les seguirían la República de Macedonia y Bosnia-Herzegovina. Finalmente, fue disuelta en 2003 por Serbia y Montenegro, que unificaron sus Estados hasta el plebiscito montenegrino, que le permitió a la población elegir entre la unión de los países o su independencia, la cual se declaró oficialmente en 2006.