Efemérides del sábado 29 de noviembre: ¿qué pasó un día como hoy?

El 29 de noviembre de 1984 Argentina y Chile firman el Tratado de Paz y Amistad que pone fin al conflicto por el Canal de Beagle y establece los límites entre los dos países desde el propio Canal de Beagle hasta el pasaje de Drake. El documento fue firmado en la Ciudad del Vaticano por los entonces ministros de Relaciones Exteriores Dante Caputo (Argentina) y Jaime del Valle (Chile).
Las diferencias entre ambos países casi desembocan en una guerra en diciembre de 1978 cuando las Fuerzas Armadas de la dictadura militar argentina se dispusieron a invadir las islas en disputa, hasta que llegó la intervención del papa Juan Pablo II, quien fue el que organizó una mediación en el Vaticano y puso fin a un conflicto de muchísimos años.
Entre las efemérides del 29 de noviembre, se recuerda que en 1945 se proclamó oficialmente la creación de la República Popular Federativa de Yugoslavia, una vez terminada la Segunda Guerra Mundial. El nuevo estado reemplazó a la Yugoslavia Federal Demócrata tras la celebración de las elecciones parlamentarias, que establecieron la llegada al poder del Partido Comunista y la salida de la monarquía del rey Pedro II. Desde entonces, Yugoslavia, que contó con una expansión de la superficie de su territorio y ascendió a 255.804 km2, estuvo conformada por seis Repúblicas populares, que reemplazaron a los Estados Federales: Bosnia y Herzegovina, Croacia, Macedonia, Montenegro, Serbia y Eslovenia. Además, la fecha de su proclamación también coincidió con el segundo aniversario de la Segunda Sesión del Consejo Antifascista de Liberación Nacional de Yugoslavia. Yugoslavia permaneció unida hasta la independencia de Eslovenia y Croacia el 25 de junio de 1991, a las que les seguirían la República de Macedonia y Bosnia-Herzegovina. Finalmente, fue disuelta en 2003 por Serbia y Montenegro, que unificaron sus Estados hasta el plebiscito montenegrino, que le permitió a la población elegir entre la unión de los países o su independencia, la cual se declaró oficialmente en 2006.
En tanto, el 29 de noviembre de 1832 nace la estadounidense Louisa May Alcott, quien se lanzó como escritora en 1855 con el lanzamiento de Flower Fables, aunque su mayor éxito llegó en 1868 con la publicación de Mujercitas. Fue una de las primeras mujeres en no comprometerse y mostrarse al igual que los hombres de la época, además de luchar contra la esclavitud y los derechos de la mujer.
Por su parte, el 29 de noviembre también se conmemora el Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino, creado en 1977 por las Naciones Unidas en homenaje a la Resolución 181, también conocida como resolución de la partición, que dictaminaba la creación "de un Estado judío y un Estado árabe en Palestina, con Jerusalén como ´corpus separatum´ sometido a un régimen internacional especial".
En el mismo sentido, el 29 de noviembre también se recuerda el Día Internacional de las Defensoras de Derechos Humanos, establecido por la ONU durante la Primera Consulta Internacional de Mujeres Defensoras en 2005 y dedicado "al reconocimiento de las mujeres que, a título individual o colectivo, trabajan para hacer realidad los derechos recogidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos".
1530 – Muere el Cardenal inglés Thomas Wolsey.
1534 – La ciudad de Jauja (Perú), que había sido fundada por Francisco Pizarro, es trasladada a su actual emplazamiento.
1780 – Muere María Teresa de Habsburgo, emperatriz de Austria.
1781 – Nace Andrés Bello, filólogo, pedagogo y político venezolano.
1783 – Nace en Buenos Aires el doctor Tomás Manuel de Anchorena. Participó activamente en los sucesos de Mayo de 1810.
1797 – Nace Gaetano Donizetti, compositor italiano.
1803 – Nace Christian Doppler, físico austríaco, descubridor del Efecto Doppler.
1811 – El Gobierno de las Provincias Unidas del Río de la Plata otorga el título de ciudadano argentino al artillero inglés Roberto Billinhurst, por sus relevantes servicios a la causa nacional.
1813 – Se funda la provincia de Cuyo, integrada por Mendoza, San Juan y San Luis, desprendiéndose así del territorio de Córdoba. Su primer gobernador fue el coronel Juan F. Terrada.
1815 – El Gobierno del general Pezuela vence en la Batalla de Viluma, (Alto Perú).
1832 – Nace Louisa May Alcott, escritora estadounidense.
1849 – Nace Sir Ambrose Fleming, ingeniero inglés.
1873 – La Constitución sancionada en Buenos Aires en 1854 fue reformada por una Convención Constituyente.
1909 – Se inaugura el túnel ferroviario que une Las Cuevas (Argentina) con Caracoles (Chile).
1929 – El explorador, marino y aviador estadounidense Richard Evelyn Byrd sobrevuela el Polo Sur.
1932 – Nace Jacques Chirac, ex presidente de Francia.
1943 – En la clandestinidad, Tito es ascendido a mariscal y recibe plenos poderes en Yugoslavia.
1945 – Proclamación de la República Popular Federativa de Yugoslavia.
1946 – Nace Silvio Rodríguez Cárdenas, cantautor cubano.
1946 – Nace Juan Alberto Badía, locutor argentino.
1947 – La Asamblea General de la ONU decide dividir Palestina en dos Estados: uno árabe y otro judío.
1954 – Nace Joel Coen, cineasta estadounidense.
1956 – Nace Jorge Telerman, político argentino.
1965 – Muere en Buenos Aires el médico y político Nicolás Repetto, destacado dirigente del Partido Socialista.
1968 – Comienza a funcionar la Universidad Nacional de Rosario (en Argentina).
1972 – Nace Diego Ramos, actor argentino.
1978 – Nace Benjamín Vicuña, actor y empresario chileno.
1981 – Muere Natalie Wood, actriz estadounidense de cine.
1984 – Argentina y Chile firman el Tratado de paz y amistad que pone término al Conflicto del Beagle.
1986 – Muere Cary Grant, actor estadounidense de origen británico.
1990 – Nace Diego Boneta, actor y cantante mexicano.
2001 – Muere el ex Beatle George Harrison.
2004 – Muere John Drew Barrymore, actor estadounidense.
2008 – Muere Mario Monicelli, cineasta y guionista italiano.
2008 – Muere Ulises Dumont, actor argentino.
2009 – En Uruguay se realiza la segunda vuelta electoral de las elecciones presidenciales, donde José Mujica triunfa con más del 50 %.
2011 – Muere Guillermo O’Donnell, politólogo argentino.
2012 – La Asamblea General de las Naciones Unidas le concede al Palestina el estatus de estado observador no miembro de la entidad, lo que representa un reconocimiento de facto a la existencia de ese estado.