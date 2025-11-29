Teatro: con “La yeta” se desafía el estereotipo de la discapacidad

Sebastián es uno de los más activos militantes por los derechos de los discapacitados de Tucumán, y licenciado en Comunicación Social de la Unsta. Desde su realidad de estar en una silla de ruedas y con asistencia respiratoria, plantea la ficción. “Proponemos una nueva manera de acercarnos a esos cuerpos y discursos que comúnmente quedan fuera de escena, para convertir estas historias reales en un territorio compartido. La obra no sólo tiene que ver con la discapacidad, sino con cuestiones que hacen única a cada familia, encontrando en la diversidad puntos en común. Trabajamos en la exploración de lo cotidiano, porque es una oportunidad para poder mostrarnos y compartir con la gente un poco de nuestra historia, singular y rica y para mostrar vivencias que generalmente son invisilizadas”, le dice a LA GACETA.