Tucumán Central y Sportivo Guzmán abren un duelo de peso en el Regional Federal Amateur

Sportivo Guzmán llega al duelo con argumentos igual de sólidos. El equipo dirigido por Claudio Marrupe fue el mejor conjunto tucumano en la fase regular, sumando 13 de 18 puntos posibles y cerrando la etapa con tres victorias consecutivas. Su fortaleza radica en sostener una estructura consolidada desde hace varios años, que le permitió obtener títulos locales y competir con protagonismo en los torneos federales. Para este partido, solo presentará dos modificaciones respecto del equipo que hizo historia: el ingreso de Lucio Martínez Trejo en la zaga central -volante mixto de origen que debutará en un rol defensivo- y la presencia de Gonzalo Reyes, delantero proveniente de Atlético Tucumán, que reemplazará a Matías Diarte. El segundo cambio será Gustavo Castillo por Franco Caro.