Tucumán Central y Sportivo Guzmán abren un duelo de peso en el Regional Federal Amateur

Tucumán Central y Sportivo Guzmán se verán las caras esta mañana, desde las 17, en el duelo de ida de los octavos de final de la Región Norte del Regional Federal Amateur. El encuentro se disputará en el estadio del “Rojo” de Villa Alem y tendrá el arbitraje de Sebastián D’Arpino, acompañado por Pablo Pereyra y Rafael Nieto como asistentes, y por Sebastián Romano como cuarto juez, figura obligatoria en esta fase de definiciones.
El cruce llega con un condimento especial: se enfrentan dos equipos que terminaron como punteros en sus respectivos grupos, que llegan en un gran momento y que, aunque no se enfrentaron en este 2025, se conocen desde hace años.
Por el lado de Tucumán Central, el equipo de Walter Arrieta atraviesa una racha positiva que incluye dos triunfos consecutivos, además del impulso anímico que dejó la obtención del título Anual liguista. Una de las novedades para este compromiso será el regreso de Bruno Medina, quien cumplió su fecha de suspensión y reemplazará a Miguel Borquez. Medina volverá a formar parte del tridente ofensivo junto a Diego Velárdez y Nelson Martínez Llanos, una sociedad que suele rendir en los momentos decisivos.
Para hablar del presente del equipo, el polifuncional Franco “Chicho” Flores analizó lo que se viene. “Será bastante duro. Sportivo tiene la base de los últimos dos años, que le llevó a conseguir cosas muy importantes. Ojalá podamos sacar una buena victoria en casa”, expresó.
Sportivo Guzmán llega al duelo con argumentos igual de sólidos. El equipo dirigido por Claudio Marrupe fue el mejor conjunto tucumano en la fase regular, sumando 13 de 18 puntos posibles y cerrando la etapa con tres victorias consecutivas. Su fortaleza radica en sostener una estructura consolidada desde hace varios años, que le permitió obtener títulos locales y competir con protagonismo en los torneos federales. Para este partido, solo presentará dos modificaciones respecto del equipo que hizo historia: el ingreso de Lucio Martínez Trejo en la zaga central -volante mixto de origen que debutará en un rol defensivo- y la presencia de Gonzalo Reyes, delantero proveniente de Atlético Tucumán, que reemplazará a Matías Diarte. El segundo cambio será Gustavo Castillo por Franco Caro.
El delantero Santino Lucena Chamorro, una de las figuras del “Juliano”, se refirió a este presente. “Estamos tranquilos. Llegamos en un buen momento. Pero será clave la concentración, tratar de imponernos en nuestro juego y ser efectivos. Solo pensamos en esas tres cosas. Sacar un buen resultado que nos permita definirlo en nuestro reducto. Más allá de que solo jugamos el año pasado, nos conocemos mucho, por eso también creo que se puede definir por detalles. Ojalá pueda marcar mi primer gol en el Regional. En la Liga hice 10 goles”, comentó.
El choque promete intensidad, fricción y dos estilos que ya demostraron eficacia. Central buscará hacerse fuerte en casa; Sportivo apostará a su solidez colectiva y al peso de su estructura. La serie está abierta y todo indica que el desenlace puede quedar condicionado por lo que suceda esta tarde.
Formaciones
Tucumán Central: Daniel Moyano; Patricio Krupoviesa, Franco Barrera y Francisco Gramajo; Matías Perdigón, Franco Flores, César Abregú y Matías Smith; Bruno Medina, Diego Velárdez y Nelson Martínez Llanos. DT: Walter Arrieta.
Sportivo Guzmán: Nahuel Abregú; Santiago Yuretic, Agustín Smith, Lucio Martínez Trejo y Nicolás Sánchez; Gustavo Castillo, Lucas Sánchez, Damián Perdiguero y Ángel Amaya; Gonzalo Reyes y Santino Lucena Chamorro. DT: Claudio Marrupe.
Cancha: Tucumán Central
Árbitro: Sebastián D’Arpino
Hora: 17