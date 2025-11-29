Secciones
La siembra de soja en la zona núcleo avanza por debajo del ritmo histórico

Las lluvias volvieron a frenar las labores, cuando restan implantar 1 millón de hectáreas.

Hace 7 Hs

La siembra de soja de primera en la región núcleo avanza al 70%, pero se mantiene muy por detrás de los ritmos históricos: un 25% menos que el año pasado y un 18% por debajo de la media de los últimos cinco ciclos. Así lo indica la Guía Estratégica para el Agro (GEA) de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

Aún faltan implantar cerca de 1 millón de hectáreas; y las lluvias del fin de semana volvieron a frenar las labores justo cuando la ventana óptima de siembra empieza a estrecharse, ya que se extiende hasta el 20 de noviembre. En en el centro-sur santafesino, advierten: “sembrás y el cultivo necesita al menos una semana para emerger. Pero en medio caen 40 mm. Cada tres o cuatro días debemos interrumpir las labores por las lluvias. Y te agarra con algún lote sembrado de soja sin emerger que no sabés si lo tenés que volver a sembrar”.

En San Pedro, noreste de Buenos Aires, el avance no supera el 15% y hacia el sur de Junín están muy demorados. El nuevo frente previsto para este jueves amenaza con dejar unas 600.000 hectáreas al borde de salir de la ventana donde se obtienen los máximos rendimientos. En contraste, en el noroeste bonaerense -General Pinto- destacan que el suelo se orea rápido gracias al viento y a las altas temperaturas, permitiendo retomar pronto la siembra. En el sur y centro-sur de Santa Fe -Carlos Pellegrini y Bigand- tienen de un 80% a 90% del área ya implantada y la mayoría de los productores están en condiciones de finalizar dentro del período óptimo. En Marcos Juárez, restan pocos lotes y se espera completarlos esta semana.

