La siembra de soja en la zona núcleo avanza por debajo del ritmo histórico

En San Pedro, noreste de Buenos Aires, el avance no supera el 15% y hacia el sur de Junín están muy demorados. El nuevo frente previsto para este jueves amenaza con dejar unas 600.000 hectáreas al borde de salir de la ventana donde se obtienen los máximos rendimientos. En contraste, en el noroeste bonaerense -General Pinto- destacan que el suelo se orea rápido gracias al viento y a las altas temperaturas, permitiendo retomar pronto la siembra. En el sur y centro-sur de Santa Fe -Carlos Pellegrini y Bigand- tienen de un 80% a 90% del área ya implantada y la mayoría de los productores están en condiciones de finalizar dentro del período óptimo. En Marcos Juárez, restan pocos lotes y se espera completarlos esta semana.