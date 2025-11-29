Soja: recomendaciones de la Eeaoc para un ciclo que ya se presenta retrasado

Otra recomendación habitual es tratar de repartir riesgos en el cultivo, sembrando no solo en diferentes fechas, sino también utilizando variedades de distintos ciclos de madurez. “En nuestra zona, durante diciembre y enero, suelen presentarse con frecuencia los llamados ‘baches hídricos’: períodos de más de 10 días sin lluvias, casi siempre acompañados de altas temperaturas, que afectan fuertemente al cultivo de soja. En estado vegetativo, estos baches pueden ser mejor tolerados si el perfil del suelo cuenta con buena recarga hídrica, situación que no se presenta este año”, alertó. Debido a ello, explicó que el uso de distintas fechas de siembra y variedades de diferentes ciclos permite, en cierta medida, evitar que la ocurrencia de baches hídricos coincida en la mayoría de los lotes, reduciendo el impacto general sobre el cultivo. “Es una estrategia útil para que los períodos críticos de llenado de granos no ocurran simultáneamente, de modo que, si se presenta alguna condición limitante durante las etapas reproductivas, no afecte por igual a todos los lotes”, subrayó.