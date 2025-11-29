Elegir la fecha de siembra es una decisión estratégica, que impacta en el rendimiento

Elegir correctamente la fecha de siembra en el cultivo de maíz y de sorgo es mucho más que una cuestión de calendario: es una decisión estratégica. En el NOA, donde las condiciones de temperatura y humedad pueden variar bruscamente, sembrar en el momento adecuado permite que el período crítico del cultivo -cuando se define el rendimiento- ocurra en una etapa del año menos expuesta a golpes de calor o falta de agua. “Ajustar la siembra a las ventanas óptimas de cada zona aumenta las chances de lograr una producción más estable y eficiente”, subrayó Franco Scalora, coordinador del proyecto Trigo, Maíz y Sorgo de la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (Eeaoc).