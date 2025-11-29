“Chicharrita del maíz”: baja presencia en el NOA

El 30º informe de la Red Nacional de Monitoreo de Dalbulus maidis, que recopila los resultados de las capturas obtenidas entre el 30 de octubre y el 14 de noviembre de 2025 -con datos aportados y coordinados por la Asociación Maíz y Sorgo Argentino (Maizar) y la participación de Aappce, Aapresid, CREA, INTA y la Eeaoc- mostró la evolución de la plaga en las zonas maiceras del país. El relevamiento confirmó que la ausencia de la “chicharrita del maíz” continúa siendo predominante en todas las regiones agroecológicas, aunque en algunas localidades puntuales dentro de las zonas endémicas se observaron incrementos en las detecciones.