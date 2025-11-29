En dos años, el área de riego del país creció 63.400 hectáreas

A fin de seguir estimulando este proceso de inversiones y resultados, desde la cartera agropecuaria nacional se realizan capacitaciones periódicas para dar a conocer las herramientas al sector productivo y técnico. En esta línea, se desarrolló la reciente Jornada Técnica “Producción Láctea: Riego, Forraje, Efluentes y Tecnología”, realizada en la Estación Experimental Agropecuaria del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) Manfredi (Córdoba) que contó con la presencia de más de 100 asistentes entre productores agropecuarios, asesores técnicos y empresas privadas vinculadas al riego y las tecnologías de agricultura de precisión.