En dos años, el área de riego del país creció 63.400 hectáreas

El dinamismo en la inversión privada confirma el rol fundamental de este sistema para estabilizar el rendimiento de los cultivos.

Hace 7 Hs

La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación informa que en los últimos 24 meses la superficie de riego creció 63.400 hectáreas, de acuerdo al análisis de la Dirección Nacional de Agricultura, con una inversión total que alcanzó los U$S 185 millones.

En este sentido, se destaca que en este mismo período se vendieron más de 600 equipos de riego por pivot, por un monto superior a U$S 147 millones, lo que representa un incremento estimado de 55.000 hectáreas irrigadas. A ello se suman más de 8.400 hectáreas incorporadas bajo riego por goteo, con inversiones que superan los U$S 38 millones.

El dinamismo en la inversión privada presente en Argentina confirma el rol estratégico del riego para estabilizar el rendimiento de los cultivos y asegurar la producción forrajera para mejorar la productividad agropecuaria.

A fin de seguir estimulando este proceso de inversiones y resultados, desde la cartera agropecuaria nacional se realizan capacitaciones periódicas para dar a conocer las herramientas al sector productivo y técnico. En esta línea, se desarrolló la reciente Jornada Técnica “Producción Láctea: Riego, Forraje, Efluentes y Tecnología”, realizada en la Estación Experimental Agropecuaria del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) Manfredi (Córdoba) que contó con la presencia de más de 100 asistentes entre productores agropecuarios, asesores técnicos y empresas privadas vinculadas al riego y las tecnologías de agricultura de precisión.

Adicionalmente, en este marco se presentaron tecnologías de riego aplicadas a la agricultura y producción de forrajes, experiencias en la utilización de efluentes pecuarios mediante riego por goteo, innovaciones en silaje, nuevas tecnologías para tambo -como collares inteligentes para ganado-, además de soluciones AgTech que integran monitoreo, automatización y gestión del agua.

Asimismo, entidades financieras como el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), Banco de la Nación Argentina, Banco de la Provincia de Córdoba, expusieron sus líneas de crédito orientadas a la inversión en infraestructura y equipamiento para tambo y riego, mostrando un creciente interés del sistema financiero en acompañar la modernización productiva.

Estas capacitaciones reafirman el uso de tecnologías eficientes para riego y subrayan una de las principales oportunidades para avanzar hacia una producción más estable, eficiente, competitiva en el país.

