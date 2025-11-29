Secciones
Cartas de lectores: El voto personal
Hace 7 Hs

¿No suena un poquito “ridículo” que el propio candidato  sea uno de los votantes para un importante cargo en disputa? Sin ánimo de herir dignidades, ya que esto ocurrió nada menos que en la Suprema  Corte de Justicia  -y todo de acuerdo a la Ley- compuesta por dignísimos  aspirantes a presidir el Cuerpo, ganó uno de ellos con su propio voto. Cuesta entender la seriedad del acto, pues está todo perfectamente avalado, más allá de la dignidad que involucra y que, seamos sinceros, la deja como  flotando en el aire. Todo es legal. Sin considerar que podría tratarse de un ataque a la ética y al pudor. Incluso en la política nacional, los propios candidatos suman su voto personal, y nadie duda de su validez moral. Pero, convengamos, con tantos desaciertos que vivimos, ¿a alguien le importa?

Darío Albornoz                                                              

lisdaralbornoz1@gmail.com

Comentarios