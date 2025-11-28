Secciones
DeportesRugby

Horario, precio de las entradas y todo lo que debes saber del Seven de Aguilares en Aguará Guazú

El tradicional Seven de Aguilares se disputará mañana en las instalaciones de Aguará Guazú, desde las 10 de la mañana. Con la presencia de equipos de toda la región, te contamos el horario, el valor de las entradas, el fixture completo y todo lo que necesitás saber para disfrutar una jornada a puro rugby seven.

LISTOS PARA LA ACCIÓN. Mañana se jugará el Seven de Aguilares en Aguará Guazú. LISTOS PARA LA ACCIÓN. Mañana se jugará el Seven de Aguilares en Aguará Guazú.
28 Noviembre 2025

Aguilares se convertirá mañana en uno de los puntos más fuertes del rugby tucumano. Desde las 10, el predio de Aguará Guazú será sede del tradicional Rugby Seven, un evento que convoca a equipos de toda la región y que año tras año gana protagonismo dentro del calendario provincial. Con zonas definidas, fixture completo y un cierre prometedor con finales desde las 18, “El Zorro” ya está listo para vivir una jornada a puro rugby, música y comunidad.

La organización confirmó que la entrada general tendrá un costo de $2.000, mientras que el estacionamiento será de $3.000. La expectativa es alta, sobre todo después del trabajo realizado por el club para que el predio pueda recibir de la mejor manera a jugadores, familias y simpatizantes. El clima deportivo y festivo acompañará una competencia que promete intensidad desde el primer partido.

El torneo estará dividido en cuatro zonas. En la Zona 1 competirán Huirapuca “A”, Universitario “B” y Club Taborín. La Zona 2 reunirá a Barbarian, Aguará Guazú “A” y Cobras. En la Zona 3 participarán Universitario RC “A”, Huirapuca “B” y La Querencia. La Zona 4 estará integrada por Palau 7, Catamarca y Aguará Guazú “B”. Cada grupo ofrecerá cruces claves para determinar los clasificados a las copas de Bronce, Plata y Oro.

La acción comenzará a las 10.00 con Club Taborín frente a Universitario RC “B”, seguido por Barbarian-Cobras a las 10.20. A partir de allí, los encuentros se sucederán sin pausa durante toda la mañana y el mediodía, con partidos a las 10.40, 11.00, 11.20, 11.40, 12.00, 12.20, 12.40, 13.00, 13.20 y 13.40. El ritmo será frenético, ideal para disfrutar de múltiples estilos de juego y ver en acción tanto a equipos consolidados como a planteles jóvenes en crecimiento.

Las semifinales comenzarán a las 15.00 con los cruces de la Copa Bronce. A las 15.50 y 16.15 se disputarán las semifinales de la Copa Plata, mientras que a las 16.50 y 17.15 será el turno de los encuentros decisivos por un lugar en la Copa Oro. 

El cierre del evento también tiene horario confirmado. La final de la Copa de Bronce se jugará a las 18, seguida por la definición de la Copa de Plata a las 18.30. La jornada culminará a las 19 con la final de la Copa de Oro, donde se conocerá al campeón del Seven de Aguilares 2025.

Con su característica atmósfera familiar y festiva, el Seven de Aguará Guazú se posiciona nuevamente como un clásico de cada cierre de año. Competencia, emoción, mucho rugby y una comunidad que acompaña: con todos los detalles organizativos confirmados, solo queda esperar el kick-off. El "Zorro" ya prepara la casa para recibir a todos.

Temas AguilaresAguará Guazú
