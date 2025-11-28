Horario, precio de las entradas y todo lo que debes saber del Seven de Aguilares en Aguará Guazú

Aguilares se convertirá mañana en uno de los puntos más fuertes del rugby tucumano. Desde las 10, el predio de Aguará Guazú será sede del tradicional Rugby Seven, un evento que convoca a equipos de toda la región y que año tras año gana protagonismo dentro del calendario provincial. Con zonas definidas, fixture completo y un cierre prometedor con finales desde las 18, “El Zorro” ya está listo para vivir una jornada a puro rugby, música y comunidad.