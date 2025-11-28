Confirmaron que el cuerpo hallado en Chile pertenece al joven argentino desaparecido en el mar

“Personal de la Brigada de Homicidios La Serena, junto a peritos del laboratorio de Criminalística Regional, lograron establecer científicamente, a través de peritajes dactiloscópicos, la identidad del cuerpo encontrado por un personal de la Armada en el sector de Cuatro Esquinas, el cual corresponde al adolescente argentino que el día 17 de noviembre desapareció en el mar mientras se bañaba junto a su familia”, señaló Lazo. Y agregó: “Con trabajo colaborativo, junto con la Armada y otros servicios de seguridad de aquí, de la comuna y de la región, logramos también, aparte del rescate del cuerpo de este adolescente, efectuar un trabajo científico y técnico con los estamentos institucionales, lo cual dio certeza respecto a su identidad”.