Ciberestafas e IA: nuevas tácticas, la lista gris del BCRA y el cambio en el perfil de víctimas

A este contexto se suma la nueva regulación del Banco Central, que obliga a bancos y procesadores de pagos a compartir una base unificada con cuentas marcadas como fraudulentas e identificar usuarios con un número inusualmente alto de cuentas activas. La medida dio origen a una “lista gris” que se activa cuando una persona supera un umbral cercano a las 40 cuentas y que obliga a las entidades a evaluar la continuidad de la apertura. El análisis inicial mostró incluso casos extremos: usuarios con más de 6.000 cuentas abiertas entre bancos y fintech, habilitadas por procesos de alta digital y utilizadas como intermediarias en maniobras de fraude o arbitraje de promociones.