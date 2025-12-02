Secciones
¿Con quién podría jugar Argentina? Fijate en este simulador del sorteo Mundial 2026

El simulador permite jugar con las mismas reglas que se aplicarán en la ceremonia oficial que se celebrará el próximo 5 de diciembre en Washington

Hace 1 Hs

Desde hoy podés jugar al simulador del Sorteo Mundial 2026 desarrollado por LA GACETA, un juego interactivo en el que podrás armar los grupos de la primera fase del torneo que todos esperamos.

Allí vas a poder simular un hecho inédito en la historias de los mundiales: un sorteo para armar 12 grupos con 48 selecciones. Desde tu computadora o celular, serás protagonista de una experiencia dinámica, visual y pensada para los verdaderos fanáticos de la Selección Argentina.

El simulador permite jugar con las mismas reglas que se aplicarán en la ceremonia oficial que se celebrará el próximo 5 de diciembre en Washington. De forma rápida y sencilla, cada usuario puede crear sus propios grupos, comparar posibles cruces y proyectar cuáles serían los caminos más accesibles o más complejos para las selecciones favoritas.

Cada grupo quedará conformado según la distribución de países por bombos. Por eso, esta herramienta va más allá del azar: funciona con un motor lógico que respeta rigurosamente las reglas oficiales del torneo, incluyendo la preasignación de los tres anfitriones (México, Canadá y Estados Unidos) como cabezas de serie y las complejas restricciones geográficas que impiden el cruce de equipos de la misma confederación, asegurando resultados matemáticamente posibles.

¡Jugá y compartilo con tus amigos!

Cómo funciona el simulador del Mundial 2026

La herramienta fue diseñada para ofrecer una interacción simple e intuitiva:

- Primero, elegís un grupo, haciendo clic en cualquiera de las bolillas que aparecen en la barra inferior.
- Luego, seguís presionando la misma bolilla para agregar las selecciones una a una hasta completar los cuatro cupos.
- Cuando el grupo se llena, la bolilla desaparece automáticamente para que puedas avanzar con el resto.

El objetivo es completar los 12 grupos, tal como ocurrirá en el sorteo real.

En pocos minutos vas a tener tu propio sorteo personalizado, listo para analizar, comparar y compartir con amigos o en redes.

