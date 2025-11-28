La hora libre de pantalla: la medida de una escuela tucumana para que los alumnos vuelvan a "verse las caras"

La empresa Comfye, que brinda asistencia médica en escuelas y colegios, presentó un proyecto que busca transformar las aulas en entornos de contención, iniciativa que incluyó al Instituto Nicolás Avellaneda. En ese marco, el docente Marcelo Corvalán compartió en "Encuentros LA GACETA" la experiencia de trabajar con sus alumnos en talleres centrados en la dependencia digital.
Corvalán participó con un grupo de alumnos de quinto año y realizó distintos talleres en los cursos que van desde primero hasta quinto año. La meta central era averiguar "qué tan dependientes están los chicos hoy en día de las nuevas tecnologías y de la conexión".
Los resultados arrojaron "unos números bastante abrumadores", según el docente. El estudio reveló una fuerte dependencia en todos los niveles, siendo los alumnos más grandes quienes más utilizan las herramientas tecnológicas. "Nos llamó mucho la atención esa dependencia digital", afirmó Corvalán.
La tarea en el aula comenzó a partir del concepto de ciudadanía y la importancia de ser un "buen ciudadano", evolucionando hacia el tema de la ciudadanía digital. El docente señaló que la tecnología ya es un factor presente y que la educación no puede dejarla de lado, aunque advirtió que los alumnos pierden el "control" y la capacidad de "mostrar sus emociones" al estar tan habituados a las pantallas.
Implementación de la "hora libre de pantalla"
El docente, quien es profesor y tutor de quinto año, planteó la actividad a sus alumnos con el acompañamiento de la entidad propietaria, el equipo directivo y la gente de Comfye. Una vez que se analizaron los datos del proyecto, se decidió implementar una medida concreta: la "hora libre de pantalla" a la semana.
Esta iniciativa se lleva a cabo por lo general los días miércoles durante una hora. El objetivo es que los alumnos "puedan salir al recreo" y "verse las caras". Corvalán reveló que la medida surgió a partir de unos videos filmados por los propios estudiantes en los recreos, donde se veía que "estaban todos con el celular conectado" sin interactuar entre sí.