El fallo que sacude al Regional: duras sanciones para Famaillá tras el escándalo con Tucumán Central

El Tribunal de Disciplina Deportiva del Interior dio a conocer un fallo contundente por los incidentes ocurridos el 23 de noviembre en el partido entre Tucumán Central y Famaillá, encuentro que terminó suspendido a los 57 minutos. Según el informe del árbitro Maximiliano Leal, la secuencia se inició con la expulsión del técnico Ernesto Luna por insultos graves al asistente Jorge Sosa, seguida por el lanzamiento de objetos desde la tribuna visitante hacia la asistente Flavia Vallejo. Al regreso del entretiempo, el DT expulsado volvió al campo para increpar al juez e incitar a la parcialidad, mientras los jugadores de Famaillá decidieron quedarse inmóviles como forma de protesta, actitud que desembocó en un clima cada vez más hostil.
Famaillá presentó un descargo firmado por el presidente Fernando Aguilar y el secretario Ángel Abanto, donde cuestionó la actuación de la terna arbitral, afirmó que los futbolistas no estaban en condiciones de continuar el partido y negó que la supuesta agresión a la asistente pudiera identificarse. También argumentó que la protesta fue una forma de evitar males mayores y que el encuentro debía darse por concluido por falta de igualdad deportiva. Sin embargo, el Tribunal consideró que el club no aportó pruebas directas para desvirtuar el informe arbitral, que mantiene “semiplena prueba” según la jurisprudencia vigente.
La resolución se enmarca en un contexto de alta tensión: el partido había tenido un primer tiempo cargado de discusiones, con Famaillá reclamando posición adelantada en el 1-0 y protestas constantes que derivaron en la expulsión de Luna. El segundo tiempo se convirtió en una postal insólita: jugadores inmóviles, tres goles más del local que sólo quedaron para la estadística y una lluvia de proyectiles desde la parcialidad visitante que terminó impactando en la asistente Vallejo, lo que motivó la suspensión definitiva.
Las sanciones para Famaillá
El Tribunal dio por concluido el partido y oficializó el 6-0 para Tucumán Central. Además, sancionó a Famaillá con un año sin participar del Torneo Regional Federal Amateur, le impuso una multa de 100 v.e. por tres fechas y suspendió al entrenador Ernesto Luna por diez partidos.
También se notificó a la Liga Tucumana de Fútbol para el debido control y archivo de la resolución. Para el organismo, no sancionar hubiese significado un precedente “grave y peligroso” frente a futuras protestas en las que un equipo decidiera no competir.