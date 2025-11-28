El fallo que sacude al Regional: duras sanciones para Famaillá tras el escándalo con Tucumán Central

El Tribunal de Disciplina Deportiva del Interior dio a conocer un fallo contundente por los incidentes ocurridos el 23 de noviembre en el partido entre Tucumán Central y Famaillá, encuentro que terminó suspendido a los 57 minutos. Según el informe del árbitro Maximiliano Leal, la secuencia se inició con la expulsión del técnico Ernesto Luna por insultos graves al asistente Jorge Sosa, seguida por el lanzamiento de objetos desde la tribuna visitante hacia la asistente Flavia Vallejo. Al regreso del entretiempo, el DT expulsado volvió al campo para increpar al juez e incitar a la parcialidad, mientras los jugadores de Famaillá decidieron quedarse inmóviles como forma de protesta, actitud que desembocó en un clima cada vez más hostil.