La ciencia avanza con plantas capaces de concentrar oro puro en sus tejidos

El proceso parte de un principio natural. Para que estas plantas actúen como “recolectoras” de oro, es necesario que el suelo contenga partículas del metal, muchas veces en concentraciones tan bajas que la minería convencional no puede aprovecharlas. Es en estos contextos donde la biología vegetal abre una vía innovadora para recuperar ese material que, de otro modo, quedaría disperso y perdido.