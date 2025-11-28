Talleres de Tafí Viejo y Nicolás Avellaneda definen el Torneo Súper Liga U21

A partir de las 22, en el estadio Luis "Negro" García, del club Barrio Jardín (España 2.661), se Talleres de Tafí Viejo y Nicolás Avellaneda definirán el torneo Súper Liga M U21, que organiza la Federación de Básquet de la Provincia de Tucumán (FBPT).
El "León" llega a la final tras haber vencido a Concepción por 102-95, luego de dos tiempos suplementarios, lo que da cuenta de lo cerrado que estuvo el marcador durante todo el cruce.
El "Trueno Verde", en tanto, derrotó 81-71 a Belgrano CyD en su juego de semifinal.