Talleres de Tafí Viejo y Nicolás Avellaneda definen el Torneo Súper Liga U21

La final se jugará hoy, desde las 22, en el estadio de Barrio Jardín.

28 Noviembre 2025

A partir de las 22, en el estadio Luis "Negro" García, del club Barrio Jardín (España 2.661), se Talleres de Tafí Viejo y Nicolás Avellaneda definirán el torneo Súper Liga M U21, que organiza la Federación de Básquet de la Provincia de Tucumán (FBPT).

El "León" llega a la final tras haber vencido a Concepción por 102-95, luego de dos tiempos suplementarios, lo que da cuenta de lo cerrado que estuvo el marcador durante todo el cruce.

 El "Trueno Verde", en tanto, derrotó 81-71 a Belgrano CyD en su juego de semifinal.

