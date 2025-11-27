Secciones
Estampida de monos en China: más de 100 animales corrieron montaña abajo y asustaron a turistas

Un video fue grabado por una persona que recorría en un teleférico el parque en Guiyang, en el que viven cientos de estos ejemplares.

27 Noviembre 2025

Un grupo de casi 100 monos sorprendió a turistas al descender de forma repentina por una montaña en el parque Qianlingshan, en China. El momento fue registrado en video y muestra a los animales corriendo en masa frente a los visitantes.

Las imágenes muestran a decenas de macacos que bajan rápidamente por la ladera, mientras algunos se deslizan por cables aéreos y otros saltan barreras antes de dirigirse hacia los caminos inferiores.

El hecho ocurrió esta semana y fue grabado por un turista que recorría en un teleférico el parque, considerado la atracción más famosa de Guiyang, al suroeste de China. Según relató a The Sun, pudo ver “monos por todas partes” y aseguró que había cerca de cien ejemplares al mismo tiempo.

En el video se puede observar cómo los turistas permanecen refugiados debajo de una estructura mientras los animales pasaban. El autor de la grabación afirmó al mismo medio que los monos llegaban por detrás, desde arriba y desde los costados.

Según The Sun, la población de monos habría superado la capacidad del parque. Guardaparques informaron que en la zona viven alrededor de mil macacos salvajes que se desplazan libremente por las montañas y que a veces incluso pelean entre ellos.

Las autoridades indicaron que los animales están divididos en varios grupos y advirtieron a los visitantes que eviten el contacto directo y que no ingresen con comida al área.

