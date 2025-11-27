Secciones
Colapinto, sin filtros: la fama, el esfuerzo y la rutina invisible en la F1

El joven piloto reconoció que extraña la naturalidad de los tiempos en los que no era una figura tan reconocida.

Carlos Chirino
Por Carlos Chirino 27 Noviembre 2025

Franco Colapinto atraviesa un momento decisivo en su primera temporada en la Fórmula 1. En la previa del Gran Premio de Qatar, el piloto de 22 años reflexionó sobre los cambios que atravesó desde su llegada a la categoría más importante del automovilismo. Reconoció que, aunque cumplió el sueño que nació en su casa viendo carreras por televisión, la exigencia diaria en la máxima categoría es mucho mayor de lo que imaginaba.

Colapinto admitió que extraña la naturalidad de los tiempos en los que no era una figura tan reconocida. “A veces me gustaría volver a ese mundo en el que no me conocen tanto”, señaló, aunque aclaró que la felicidad de competir en la F1 compensa cualquier nostalgia.

El piloto de Alpine también describió el impacto de la exposición pública y la energía que demanda cumplir con compromisos extradeportivos. “Estamos el 15% del tiempo manejando; el resto son tareas que el equipo necesita”, explicó. Aun así, destacó el apoyo de los hinchas y afirmó que es un impulso clave para sostenerse en la élite.

