Colapinto, sin filtros: la fama, el esfuerzo y la rutina invisible en la F1

Franco Colapinto atraviesa un momento decisivo en su primera temporada en la Fórmula 1. En la previa del Gran Premio de Qatar, el piloto de 22 años reflexionó sobre los cambios que atravesó desde su llegada a la categoría más importante del automovilismo. Reconoció que, aunque cumplió el sueño que nació en su casa viendo carreras por televisión, la exigencia diaria en la máxima categoría es mucho mayor de lo que imaginaba.