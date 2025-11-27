Secciones
DeportesSan Martín de Tucumán

“Es un acto responsable”: la reacción de Augusto Rodríguez tras la baja de Semrik en San Martín

El líder de "Modernicemos San Martín" analizó la salida de "Identidad Roja y Blanca" y afirmó que el club enfrentará ahora una elección entre dos listas.

SONRIENTE. Rodríguez (de camisa) avanza junto a los integrantes de su fórmula “Modernicemos San Martín”. SONRIENTE. Rodríguez (de camisa) avanza junto a los integrantes de su fórmula “Modernicemos San Martín”. Foto de Gonzalo Cabrera Terrazas.
27 Noviembre 2025

La sorpresiva salida de la lista “Identidad Roja y Blanca” reordenó por completo el escenario electoral de San Martín a pocas horas del domingo. El retiro de la agrupación encabezada por Samuel Semrik, confirmado mediante un comunicado difundido al anochecer, dejó la contienda reducida a dos propuestas: la lista “Modernicemos San Martín”, liderada por Augusto Rodríguez, y la lista “Unidad Roja y Blanca”, encabezada por Oscar Mirkin. La decisión generó un sacudón inmediato en la vida interna del club, donde la disputa había transitado semanas de máxima tensión, debates, actos, recorridas y un clima social marcado por interpretaciones cruzadas sobre el rumbo institucional.

Consultado por LA GACETA respecto al impacto de esta definición, Rodríguez se mostró cauto pero firme al analizar lo ocurrido.

“Que una lista se baje a pocos días de las elecciones por falta de recursos u organización termina siendo un acto responsable”, aseguró Rodríguez. “La situación de San Martín es delicada y no hay margen para cometer errores en el corto plazo. Ahora la masa societaria podrá elegir entre dos listas”, expresó el candidato, quien desde el inicio de la campaña insistió en la necesidad de un funcionamiento institucional ordenado y con prioridades claras para afrontar el próximo mandato.

En su análisis, Rodríguez también puso el foco en las capacidades internas de su propio espacio, uno de los puntos que en los últimos días buscó contrastar frente a las otras propuestas.

“Modernicemos San Martín cuenta con los recursos económicos, un equipo de trabajo sólido, organizado y profesional para sacar adelante a nuestra institución desde el primer día de gestión”, aseguró, ratificando su compromiso de encarar una transición inmediata y un proyecto de corto, mediano y largo plazo que, según señaló, ya está trabajado y diagramado.

La respuesta de los distintos espacios

En paralelo, LA GACETA intentó comunicarse con Mirkin para conocer su devolución ante la renuncia de la lista N° 1, pero no obtuvo respuestas al respecto.

El silencio del candidato de “Unidad Roja y Blanca” se suma a un cierre de campaña atravesado por movimientos inesperados y una reconfiguración que obliga a los socios a evaluar un escenario totalmente distinto al imaginado días atrás.

Temas Primera NacionalOscar MirkinSan MartínAugusto RodríguezSamuel Semrik
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Efemérides del jueves 27 de noviembre: ¿qué pasó un día como hoy?
1

Efemérides del jueves 27 de noviembre: ¿qué pasó un día como hoy?

Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir
2

Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

Inauguran la muestra “Dumit Monumental” en el Ingenio de las Artes
3

Inauguran la muestra “Dumit Monumental” en el Ingenio de las Artes

Estrenos de cine: nuevas aventuras animadas en “Zootopía 2”
4

Estrenos de cine: nuevas aventuras animadas en “Zootopía 2”

5

El episodio de violencia en una escuela

6

Cartas de lectores: el país que se viene

Más Noticias
Chahla sumó máquinas y pidió a la Nación que reduzca impuestos

Chahla sumó máquinas y pidió a la Nación que reduzca impuestos

Abril Sosa adelanta en CiTá los temas de su nuevo disco

Abril Sosa adelanta en CiTá los temas de su nuevo disco

Grupo ECIPSA entregó un nuevo edificio Natania en Tucumán y se prepara para cerrar el año con más de 500 entregas

Grupo ECIPSA entregó un nuevo edificio Natania en Tucumán y se prepara para cerrar el año con más de 500 entregas

La ministra Patricia Bullrich comenzó a despedirse: elogios para Tucumán

La ministra Patricia Bullrich comenzó a despedirse: elogios para Tucumán

Estrenos de cine: nuevas aventuras animadas en “Zootopía 2”

Estrenos de cine: nuevas aventuras animadas en “Zootopía 2”

Inauguran la muestra “Dumit Monumental” en el Ingenio de las Artes

Inauguran la muestra “Dumit Monumental” en el Ingenio de las Artes

Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

Comentarios