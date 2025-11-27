“Es un acto responsable”: la reacción de Augusto Rodríguez tras la baja de Semrik en San Martín

La sorpresiva salida de la lista “Identidad Roja y Blanca” reordenó por completo el escenario electoral de San Martín a pocas horas del domingo. El retiro de la agrupación encabezada por Samuel Semrik, confirmado mediante un comunicado difundido al anochecer, dejó la contienda reducida a dos propuestas: la lista “Modernicemos San Martín”, liderada por Augusto Rodríguez, y la lista “Unidad Roja y Blanca”, encabezada por Oscar Mirkin. La decisión generó un sacudón inmediato en la vida interna del club, donde la disputa había transitado semanas de máxima tensión, debates, actos, recorridas y un clima social marcado por interpretaciones cruzadas sobre el rumbo institucional.