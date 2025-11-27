Impacto en San Martín: la historia detrás de la baja de Semrik, una decisión que cambia las elecciones

El temblor político en San Martín no esperó la noche ni un anuncio oficial: irrumpió al mediodía, de manera súbita y desconcertante. Lo que comenzó como una versión difusa se convirtió, en cuestión de minutos, en la noticia más fuerte del proceso electoral. Samuel Semrik, candidato a presidente por la lista N°1 “Identidad Roja y Blanca”, evaluaba retirarse de la carrera del domingo. La información empezó a correr con una velocidad inusual: dirigentes sorprendidos, socios incrédulos, asesores desorientados. Finalmente, a las 19.30, llegó la confirmación: la agrupación difundió un comunicado oficial anunciando su renuncia al proceso electoral. En menos de siete horas, el mapa político del club quedó reescrito.
Las primeras señales visibles llegaron desde adentro del propio espacio, una vez concluida la reunión que estaba pactada para las 14 entre todos los integrantes de la lista. Rodrigo Semrik, referente clave de la agrupación y voz autorizada dentro del armado, puso en palabras el trasfondo de la decisión.
“Teníamos mucha confianza en que íbamos a ganar las elecciones del domingo. Pero entendemos que San Martín necesita que estemos todos unidos, para que la gente vuelva a creer y acompañe a quien resulte ganador”, explicó Rodrigo Semrik, en diálogo con LA GACETA. “En estos días se instaló en redes la idea de que representábamos una continuidad encubierta, y que si ganábamos nuestro triunfo sería deslegitimado. Ese clima adverso no le habría hecho bien a la institución, y no íbamos a exponer al club a eso”, agregó.
Mientras ese mensaje comenzaba a circular entre los socios, quienes debían tener la información de primera mano todavía no tenían certezas. La Junta Electoral, organismo encargado de garantizar la transparencia del acto del domingo, admitió durante la siesta que no había recibido ninguna notificación oficial y que desconocía por completo lo sucedido. Solo entonces comenzó a analizar el marco reglamentario y los pasos a seguir.
Aunque falta la formalidad administrativa, la Junta considera inminente comunicar a Oscar Mirkin (candidato por la lista “Unidad Roja y Blanca”) y a Augusto Rodríguez (representante de “Modernicemos San Martín”) que la elección quedará reducida a dos candidatos.
La salida de Semrik no solo alteraba la oferta electoral: modificaba la lógica de una campaña que venía desplegándose desde hacía semanas. Y dentro de “Identidad Roja y Blanca”, el impacto emocional también se dejó sentir.
“Agradecemos de corazón a cada socia y socio que nos apoyó y se dejó la piel para empujar este sueño. Pedimos disculpas si sienten que los defraudamos, pero hay momentos en los que uno debe pensar con la cabeza fría y priorizar el bien del club por encima de cualquier ambición personal. Desde el lugar que nos toque, vamos a trabajar para que quien gane pueda hacer las cosas de la mejor manera. Les deseamos mucha suerte tanto a Óscar como a Augusto”, cerró Semrik.
El comunicado de "Identidad Roja y Blanca"
Esa declaración funcionó como anticipo del documento que llegaría más tarde. Pasadas las 19.30, la agrupación difundió el comunicado oficial, de tono extenso y argumentado, dirigido a “la familia de San Martín”.
El texto, que se dio a conocer a través de las redes sociales, comenzaba con una frase que buscaba ordenar el eje interpretativo. “Sabemos la fuerza con la que contamos en el padrón”. Era una manera de despejar cualquier lectura asociada a debilidad electoral.
A continuación, el comunicado introducía un análisis profundo del contexto. “Valoramos profundamente el acompañamiento de cada socio, pero también escuchamos al hincha que se expresa domingo a domingo.” El documento reconocía que una parte de la hinchada los relacionaba con la gestión saliente y que ese vínculo podía condicionar el clima institucional incluso ante un eventual triunfo.
La línea más determinante del texto marcó el punto irreversible. “Si el sentir del hincha nos identifica con la gestión anterior y eso condiciona su apoyo, consideramos que hoy lo más sensato y honesto es priorizar la unidad y la estabilidad institucional del club” En esa frase se condensaba la lectura política, la autocrítica y la renuncia.
El mensaje continuaba con una advertencia sobre el momento que atraviesa la institución. “San Martín hoy necesita calma, grandeza y coherencia. Nos ponemos a total disposición de la próxima comisión directiva para colaborar en una transición ordenada, transparente y constructiva”.
Lo que se viene en las elecciones de San Martín
En paralelo a este reordenamiento político, el presidente saliente Rubén Moisello confirmó que entre lunes y martes presentará su informe de fin de gestión, un documento que se difundirá únicamente después de conocerse quién conducirá San Martín.
Así, el día que comenzó con rumores cercanos a la incredulidad terminó reescribiendo el mapa electoral de San Martín. El club pasó, en apenas unas horas, de enfrentar una elección de tercios a un duelo directo entre dos proyectos.