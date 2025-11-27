Impacto en San Martín: la historia detrás de la baja de Semrik, una decisión que cambia las elecciones

El temblor político en San Martín no esperó la noche ni un anuncio oficial: irrumpió al mediodía, de manera súbita y desconcertante. Lo que comenzó como una versión difusa se convirtió, en cuestión de minutos, en la noticia más fuerte del proceso electoral. Samuel Semrik, candidato a presidente por la lista N°1 “Identidad Roja y Blanca”, evaluaba retirarse de la carrera del domingo. La información empezó a correr con una velocidad inusual: dirigentes sorprendidos, socios incrédulos, asesores desorientados. Finalmente, a las 19.30, llegó la confirmación: la agrupación difundió un comunicado oficial anunciando su renuncia al proceso electoral. En menos de siete horas, el mapa político del club quedó reescrito.