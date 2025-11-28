La importancia de asegurar la calidad del agua

Aun cuando las explicaciones deberían llevar tranquilidad en cuanto a la calidad del agua, habría que tener en cuenta que no toda el agua que se consume en la provincia es monitoreada por la SAT, por lo que sería importante que el Ministerio de Salud también dé a conocer sus datos con respecto a esta presentación del ITBA. Esto sobre todo porque no hay claridad en cuanto al riesgo expresado porque, como señaló una experta, no todo el arsénico es igual y hay dos formas predominantes en el agua, una que es más tóxica que la otra, y en el informe esto no está detallado. Se debe saber que este problema no se resuelve con filtros sino con mediciones que sólo las autoridades pueden llevar a cabo. Convendría ampliar y profundizar la información al respecto.