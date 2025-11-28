En el Centro Virla sonarán los mejores temas de Fito Páez

El amor después del amor

El actor y cantante recuerda que “Fito llega a mi vida cuando era un adolescente e irrumpe ‘El amor después del amor’ en 1992, su disco cumbre. A partir de ahí comienzo a descubrir hacia atrás, toda la discografía de este titán rosarino, que oscila entre baladas dulces y profundas y temas más pesados y oscuros según la época de que se trate. Su nivel compositivo nos evidencia su enorme talento y la complejidad de algunas de sus obras. Canciones, en apariencia fáciles, pero en realidad bastante complicadas en su abordaje musical”.