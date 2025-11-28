En el Centro Virla sonarán los mejores temas de Fito Páez

El espectáculo “El amor después del amor” es el tributo a Fito Páez que la Circo Beat Band presentará esta noche a las 22 en el Centro Cultural Virla (25 de Mayo 265). Será un recorrido por sus discos más emblemáticos, como los que le dan nombre al concierto y al propio grupo, “Tercer mundo”, “Ciudad de pobres corazones” y “Giros”, entre otros y todos los clásicos que cantaron generaciones.
La agrupación musical está conformada por cinco músicos y dos cantantes: en la voz principal estará Federico Cerisola; en dirección musical, pianos y coros, Luis Gomez Salas; percusión con Sergio Mauricio Contreras; teclados a cargo de Luis Lazarte; el bajo y voces, Anabel Yorbandi; la guitarra de Facundo Gómez Sánchez y coros con Daniela Quintero.
“Este homenaje llega como saldo a un deseo pendiente de hace mucho tiempo, que por la vorágine cotidiana no se pudo concretar sino hasta ahora. Llega como un potente deseo de disfrutar junto al público la creatividad de Páez, parte indiscutible de la música popular argentina”, afirma Cerisola.
El amor después del amor
El actor y cantante recuerda que “Fito llega a mi vida cuando era un adolescente e irrumpe ‘El amor después del amor’ en 1992, su disco cumbre. A partir de ahí comienzo a descubrir hacia atrás, toda la discografía de este titán rosarino, que oscila entre baladas dulces y profundas y temas más pesados y oscuros según la época de que se trate. Su nivel compositivo nos evidencia su enorme talento y la complejidad de algunas de sus obras. Canciones, en apariencia fáciles, pero en realidad bastante complicadas en su abordaje musical”.
“La principal diferencia de este espectáculo respecto a otros tributos, es que nosotros no pretendemos imitar, sino interpretar lo más representativo su obra, adaptando los tonos de las canciones a nuestras voces o respetándolos en otras, con arreglos originales o con las orquestaciones originales. En mi caso, es imposible determinar una canción preferida, porque se vienen muchas a la cabeza; pero si es por elegir, se inclino por ‘Tumbas de la gloria’, que vamos a interpretar con muchísimas más”, concluye.