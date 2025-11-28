Grupo ECIPSA entregó un nuevo edificio Natania en Tucumán y se prepara para cerrar el año con más de 500 entregas

Grupo ECIPSA celebró un nuevo aniversario de su llegada a Tucumán con la entrega de Natania 76, un edificio que marca un hito y consolida su presencia en la plaza donde ya superó las 300 unidades entregadas.
Ubicado en Celedonio Rodríguez 247, Natania 76 cuenta con 35 departamentos de uno y dos dormitorios, cocheras, bauleras y un local comercial. Este quinto edificio se suma a los proyectos que ya se encuentran entregados en la ciudad y los que la desarrollista tiene en diferentes etapas de desarrollo.
“Concretar una nueva entrega representa el compromiso que tenemos con nuestros clientes y las comunidades donde estamos presentes. Hoy Natania 76 ya es de sus dueños, y eso nos llena de orgullo”, afirmó Pedro Bustos, vicepresidente de Grupo ECIPSA en el marco del evento.
La entrega de este nuevo emprendimiento fortalece el trabajo que Grupo ECIPSA viene realizando en Tucumán, y se suma a Natania 48 - Los Nogales, un desarrollo de 15 hectáreas sobre Ruta 9, Natania 49 (Av. Avellaneda 585), Natania 53 (Próspero García 81), Natania 59 (Av. Avellaneda 812) y Natania 69 (Alem 110).
A su vez, la desarrollista cuenta con otros tres proyectos en diferentes estados de avance. Entre ellos se desataca Natania 89, el desarrollo que levantará sobre Av. Mate de Luna y que incorporará en su propuesta amenities exclusivos para sus residentes. En paralelo, avanzan las obras de infraestructura en la urbanización Natania 80, Los Nogales II y el diseño del proyecto Natania 82, ubicado en Alem 121.
Para coronar un año de intensa actividad, con más de 500 entregas concretadas en Buenos Aires, Mendoza, Salta y Tucumán a través de los proyectos Natania y MilAires, en diciembre se inaugurará Natania 85 en Asunción, Paraguay. Este hito marca la consolidación de la presencia de la compañía en el país, donde desembarcó a finales de 2022 de la mano de sus socios locales, INMO Desarrollos.
En 2026, la compañía presidida por Jaime Garbarsky continuará su expansión en Argentina y, al mismo tiempo, proyecta nuevas inversiones en Brasil y Paraguay. En San Pablo, dará inicio a su primer desarrollo en alianza con un reconocido grupo brasileño, incorporando la innovación de Crystal Lagoons®, empresa con la que mantiene un acuerdo de exclusividad para el estado paulista.