Grupo ECIPSA entregó un nuevo edificio Natania en Tucumán y se prepara para cerrar el año con más de 500 entregas

A su vez, la desarrollista cuenta con otros tres proyectos en diferentes estados de avance. Entre ellos se desataca Natania 89, el desarrollo que levantará sobre Av. Mate de Luna y que incorporará en su propuesta amenities exclusivos para sus residentes. En paralelo, avanzan las obras de infraestructura en la urbanización Natania 80, Los Nogales II y el diseño del proyecto Natania 82, ubicado en Alem 121.