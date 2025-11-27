“No queremos dividir”: el comunicado que confirma la baja de Semrik en las elecciones de San Martín

La jornada electoral de San Martín tuvo un quiebre decisivo este mediodía, cuando comenzó a circular la confirmación de que "Identidad Roja y Blanca", la agrupación encabezada por Samuel Semrik, se bajaba de la elección del domingo. La noticia se consolidó en la siesta, cuando el espacio difundió un comunicado oficial, extenso y explicativo, dirigido a “la familia de San Martín”. Allí detalla los argumentos que llevaron a la renuncia y deja entrever una lectura profunda del momento institucional que atraviesa el club.
El comunicado inicia con una aclaración que condiciona toda la interpretación posterior. “Sabemos la fuerza con la que contamos en el padrón”. De este modo, el espacio deja claro que su salida no se debe a falta de apoyo entre los socios. Inmediatamente después aparece una de las frases más significativas. “Valoramos profundamente el acompañamiento de cada socio, pero también escuchamos al hincha que se expresa domingo a domingo”. Con esta línea, la agrupación explica que prestó atención al sentir general del hincha, a la manera en que la gente manifiesta sus emociones y opiniones partido tras partido, y que ese pulso social pesó en la decisión.
“Si el sentir del hincha nos identifica con la gestión anterior y eso condiciona su apoyo, consideramos que hoy lo más sensato y honesto es priorizar la unidad y la estabilidad institucional del club”. En esta parte del comunicado, la agrupación reconoce explícitamente que una parte del hincha los vincula con el ciclo dirigencial saliente, y que esa identificación podría afectar la armonía interna del club en un momento sensible.
Por eso justifican la renuncia como un gesto de responsabilidad: evitar tensiones y priorizar gobernabilidad. La siguiente línea refuerza el diagnóstico. “San Martín hoy necesita calma, grandeza y coherencia”, un mensaje que funciona tanto como autocrítica como advertencia sobre el contexto institucional.
El comunicado luego se desplaza hacia el plano emocional e identitario. “Nuestro compromiso con San Martín está intacto… No queremos dividir: queremos sumar. No buscamos protagonismo: buscamos que el 'Santo' crezca”.
Estas frases buscan dejar en claro que la agrupación no se aparta del club, sino solo del proceso electoral. Señalan que seguirán aportando, acompañando y participando desde el lugar que les toque, y remarcan que no quieren convertirse en un factor de confrontación.
Mensaje que reordena el escenario
El tramo final del comunicado apunta directamente a la transición. “Nos ponemos a total disposición de la próxima Comisión Directiva para colaborar en una transición ordenada, transparente y constructiva.”
Con este comunicado explicado en detalle y difundido hace minutos, la elección del domingo queda oficialmente reducida a dos espacios: Augusto Rodríguez (Modernicemos San Martín) y Oscar Mirkin (Unidad Roja y Blanca).