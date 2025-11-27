“No queremos dividir”: el comunicado que confirma la baja de Semrik en las elecciones de San Martín

El comunicado inicia con una aclaración que condiciona toda la interpretación posterior. “Sabemos la fuerza con la que contamos en el padrón”. De este modo, el espacio deja claro que su salida no se debe a falta de apoyo entre los socios. Inmediatamente después aparece una de las frases más significativas. “Valoramos profundamente el acompañamiento de cada socio, pero también escuchamos al hincha que se expresa domingo a domingo”. Con esta línea, la agrupación explica que prestó atención al sentir general del hincha, a la manera en que la gente manifiesta sus emociones y opiniones partido tras partido, y que ese pulso social pesó en la decisión.