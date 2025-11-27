Un país nórdico ofrece 12.000 vacantes para trabajadores que hablen castellano: pagan desde 2.500 euros

El interés por trabajar en Noruega en 2025 crece con fuerza entre quienes buscan mejorar su futuro profesional en un entorno estable y con sólidos estándares de bienestar, dado que el país nórdico figura entre los mercados laborales más dinámicos del continente y se posiciona como uno de los destinos preferidos para quienes cuentan con formación técnica o experiencia en áreas esenciales de su economía.