“Los voy a extrañar mucho”: Leandro Díaz confirmó su salida y cerró su etapa como jugador de Atlético

Un adiós cargado de emoción y sinceridad

En su historia de Instagram, Díaz escribió: “Es la última vez que visto esta camiseta como jugador. Pero la voy a llevar en el alma hasta el último día de mi vida como cada uno de ustedes. Yo siempre voy a estar agradecido a la gente por el aguante que nos dieron. No estuve ni estuvimos a la altura este año. Los voy a extrañar mucho”. Sus palabras sellaron un final que empezó a gestarse hace semanas, pero que recién ahora quedó plasmado con la contundencia de una despedida oficial.