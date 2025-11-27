“Somos la única alternativa real para San Martín”: Benci se quedó solo en el debate y detalló el modelo futbolístico de su lista

Las otras dos fuerzas justificaron su ausencia con argumentos diferentes. Desde "Identidad Roja y Blanca", el sector que encabeza Samuel Semrik, comunicaron internamente que se bajaran de la contienda por problemas en la confección final de la lista, lo que derivó en la decisión de no participar del debate. En tanto, desde "Unidad Roja y Blanca", el espacio liderado por Oscar Mirkin, explicaron que su candidato a vicepresidente Rafael Ponce de León no estaba en la provincia y que no deseaban reemplazarlo con otra figura. Con ambos sectores fuera de escena, el programa quedó transformado en una entrevista ampliada, con Benci ocupando en soledad un espacio que había sido preparado para tres voces.