“Somos la única alternativa real para San Martín”: Benci se quedó solo en el debate y detalló el modelo futbolístico de su lista

El debate organizado por "Fuerte al Medio", la propuesta deportiva de LG Play, prometía ser el primer encuentro público entre las tres listas que competirán este domingo por la conducción de San Martín. La idea era simple: poner frente a frente a quienes están llamados a manejar el fútbol de cada espacio y confrontar diagnósticos, proyectos y estilos de gestión. Pero apenas comenzó la transmisión, el programa se topó con un escenario inesperado. Solo uno de los representantes acudió al llamado: Gabriel Benci, candidato a vicepresidente de la lista "Modernicemos San Martín".
Las otras dos fuerzas justificaron su ausencia con argumentos diferentes. Desde "Identidad Roja y Blanca", el sector que encabeza Samuel Semrik, comunicaron internamente que se bajaran de la contienda por problemas en la confección final de la lista, lo que derivó en la decisión de no participar del debate. En tanto, desde "Unidad Roja y Blanca", el espacio liderado por Oscar Mirkin, explicaron que su candidato a vicepresidente Rafael Ponce de León no estaba en la provincia y que no deseaban reemplazarlo con otra figura. Con ambos sectores fuera de escena, el programa quedó transformado en una entrevista ampliada, con Benci ocupando en soledad un espacio que había sido preparado para tres voces.
El dirigente tomó el cambio con naturalidad y algo de humor, consciente de que la dinámica había virado hacia un mano a mano inesperado. Antes de entrar en el análisis profundo, contextualizó su situación frente a cámara. Con tono distendido, comentó. “Yo había pulido mis guantes para debatir, pero el rival no se presentó. ¿Qué va a hacer? Acá estamos para hablar de fútbol, que es lo que más me gusta”.
A partir de allí, Benci aprovechó el aire para desplegar los ejes centrales del proyecto deportivo con el que "Modernicemos San Martín" se presenta ante los socios. Su primer análisis apuntó al clima político del club y a la baja de la lista de Semrik. Antes de citarlo, explicó que dentro de su agrupación ya manejaban versiones desde temprano, aunque la confirmación los tomó igual por sorpresa. “Esto nos sorprendió tanto como a ustedes. Ya esta mañana había rumores, pero sigue siendo llamativo, sobre todo por el engorde del padrón y esas prácticas que llegan desde la política estatal y terminan afectando al club. Eso no permite que el socio genuino exprese lo que quiere”.
El candidato también cuestionó una dinámica que, según dijo, se repite desde hace años en San Martín: la búsqueda de “padrinos” o benefactores externos para sostener los proyectos deportivos.
“San Martín tiene un problema: siempre espera un padrino que lo salve. Y todas las veces nos fue mal. Hay que armar un equipo de jerarquía. Eso ordena todo: lo económico, el complejo, el estadio. El recurso genuino del club es el fútbol, no un mecenas”.
Cuando la conversación avanzó hacia el rol del Estado, Benci se detuvo en una diferenciación que considera clave. Primero aclaró que el Gobierno no debe ser el sostén económico del plantel profesional, pero sí debe colaborar en la función social del club. “No hay que vender que el Gobierno va a salvar a San Martín. El Gobierno debe brindar contención social en el complejo porque allí van chicos humildes”.
Uno de los pasajes más ricos del debate -o de la entrevista, dadas las circunstancias- llegó cuando Benci detalló la estructura que impulsará si su lista gana las elecciones.
“El primer paso será elegir un manager. Tengo en carpeta a Pablo Cantero y a Marco Gutiérrez. Buscamos gente identificada con San Martín, que conozca la camiseta y que pueda elegir bien”, explicó el dirigente, que también describió la mesa técnica que proyectan para coordinar el profesionalismo y las formativas. “Va a tener dirigentes con trayectoria, analistas de video, estadistas y la conducción de formativas. Queremos llevar las inferiores a competir en la B de AFA”, agregó.
El mensaje de Benci al socio de San Martín
Antes de cerrar su participación, Benci dejó un mensaje directo para los socios que votarán el domingo. “Somos la única alternativa real. No somos un rejunte. Somos gente genuina, hinchas fanáticos. Tenemos un proyecto serio, innovador y posible. Confiamos en San Martín y confiamos en que lo vamos a hacer”.