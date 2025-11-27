Tucumán: confeccionaron láminas en las telas de tres valijas para ocultar más de 6 kilos de cocaína

Gendarmería Nacional detuvo a tres personas de nacionalidad boliviana que trasladaban más de 6,4 kilos de cocaína ocultos en las telas internas de tres valijas, a bordo de un ómnibus tipo “tour de compras” que viajaba desde Salta hacia Buenos Aires.
El operativo en la Ruta Nacional 34
El procedimiento tuvo lugar en el Control Fijo “7 de Abril”, ubicado en el kilómetro 896 de la Ruta Nacional Nº 34, cuando efectivos del Escuadrón 55 “Tucumán” detuvieron la marcha de un colectivo que cubría el itinerario Orán – Lomas de Zamora.
Tras verificar la documentación de los pasajeros, los gendarmes procedieron a escanear la bodega del ómnibus, donde detectaron imágenes sólidas en tres valijas, lo que llamó inmediatamente la atención del personal.
Droga oculta en dobles fondos
Los propietarios de los equipajes fueron identificados: dos mujeres y un hombre, todos de nacionalidad boliviana. En presencia de testigos, los uniformados realizaron una inspección más profunda y cortaron las telas internas de las valijas, donde descubrieron tres láminas adheridas como dobles fondos.
Dentro de esas planchas se encontraba una sustancia amarillenta compacta. Las pruebas de campo Narcotest, llevadas a cabo por especialistas de la Unidad Técnica de Criminalística y Estudios Forenses “Tucumán”, confirmaron que se trataba de cocaína.
En total, el pesaje arrojó 6 kilos 461 gramos de droga.
Detenidos y secuestro de la cocaína
Con intervención del Juzgado Federal Nº 1, Gendarmería decomisó la totalidad de los estupefacientes y procedió a la detención de los tres involucrados, quienes quedaron imputados por infracción a la Ley 23.737, que penaliza el tráfico de drogas.
El operativo refuerza la presencia de la fuerza en los corredores viales más utilizados por el narcotráfico para transportar estupefacientes hacia los grandes centros urbanos.