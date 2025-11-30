Secciones
Adultos que juegan: cómo la nostalgia y el coleccionismo están cambiando el mercado de juguetes
FOTO ILUSTRATIVA.
Hace 18 Hs

Durante mucho tiempo, los juguetes fueron exclusivos de la infancia. Sin embargo, una tendencia creciente muestra que los adultos también compran, coleccionan y se emocionan con figuras que antes se destinaban solo a niños. Este fenómeno, conocido como “kidults” -una fusión entre kid (niño) y adult (adulto)-, ya impacta en el mercado de entretenimiento y consumo en Argentina.

Según datos de la industria global, los adultos representan más del 25% del gasto mundial en juguetes. En el país, la tendencia se consolida con un aumento en las compras de figuras coleccionables y productos vinculados a franquicias clásicas y nuevas series, tanto en comercios físicos como "on line".

"Los adultos de hoy crecieron con franquicias que marcaron su infancia, como Pokémon, Dragon Ball Z, Tortugas Ninja o One Piece, y ahora las redescubren con nostalgia, diseño y tecnología. El juguete dejó de ser solo un objeto infantil: hoy es un vehículo emocional, una pieza de diseño o incluso una inversión", comenta Cristina Caffaro, marketing manager de la empresa Vulcanita.

Por qué los adultos vuelven a jugar

El fenómeno kidult se sostiene sobre tres pilares: la nostalgia, el bienestar emocional y los nuevos patrones de consumo.

Nostalgia: los adultos buscan reconectar con objetos que marcaron su infancia, generando un vínculo emocional que actúa como refugio en contextos de incertidumbre.

Bienestar emocional: los juguetes físicos ofrecen una pausa analógica en un mundo hiperconectado, promoviendo creatividad, concentración y reducción del estrés.

Consumo consciente: los adultos entre 25 y 45 años, con poder adquisitivo y hábitos digitales, eligen productos que combinan diseño, identidad y valor simbólico.

De esta manera, las figuras, maquetas y ediciones limitadas funcionan como objetos de disfrute personal y como recordatorios de la infancia, al mismo tiempo que reflejan la personalidad y los gustos de quien los adquiere.

La dimensión económica del coleccionismo

En Argentina, los adultos de clase media y media alta destinan parte de su presupuesto a experiencias emocionales a través de los juguetes. Según relevamientos internos, el ticket promedio de compra de un adulto coleccionista suele situarse entre $25.000 y $60.000 por operación, pudiendo superar los $100.000 en el caso de piezas premium o ediciones limitadas.

Las redes sociales, los canales de streaming y las ferias de cultura geek se convirtieron en espacios de encuentro y exhibición, donde los adultos comparten colecciones, intercambian experiencias y descubren nuevos productos.

Una tendencia consolidada

El auge de los kidults redefine la relación de los adultos con los juguetes: ya no son solo objetos de entretenimiento infantil, sino vehículos de nostalgia, identidad y bienestar emocional. Las ediciones limitadas y los coleccionables se han transformado en una opción de consumo que combina disfrute, inversión simbólica y conexión con la cultura pop.

En las vitrinas argentinas de 2025, los juguetes para adultos conviven con productos infantiles, demostrando que el juego no se termina con la infancia: solo cambia de forma.

