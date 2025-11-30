Adultos que juegan: cómo la nostalgia y el coleccionismo están cambiando el mercado de juguetes

Durante mucho tiempo, los juguetes fueron exclusivos de la infancia. Sin embargo, una tendencia creciente muestra que los adultos también compran, coleccionan y se emocionan con figuras que antes se destinaban solo a niños. Este fenómeno, conocido como “kidults” -una fusión entre kid (niño) y adult (adulto)-, ya impacta en el mercado de entretenimiento y consumo en Argentina.