“Dolidos y sorprendidos”: Julio Paz habló tras la sanción de cinco partidos sin localía a Tucumán Rugby

Tucumán Rugby recibió una sanción de cinco partidos sin localía para el Anual 2026, tras los incidentes protagonizados por un grupo de simpatizantes durante la final del Regional del NOA. La resolución, emitida por el Tribunal Inferior de Disciplina de la Unión de Rugby de Tucumán (URT), determinó que el club deberá disputar fuera de su cancha el tramo inicial del próximo campeonato local.
La medida se tomó luego de que la URT considerara los comportamientos registrados en aquella final, en la que se denunciaron agresiones verbales, lanzamiento de objetos y conductas inapropiadas desde la parcialidad "verdinegra". Según la dirigencia, la sanción se suma a un llamado de atención previo emitido por la Unión.
En declaraciones con Fuerte al Medio, la propuesta deportiva de LA GACETA, el presidente del club, Julio Paz, expresó que la decisión los tomó por sorpresa. “Y la verdad que dolidos, sorprendidos; no lo esperábamos”, señaló al referirse al impacto interno de la sanción. También remarcó que el club ya había recibido un aviso previo. “Nosotros consideramos que nos habían hecho un llamado de atención y ya con eso es en sí una sanción”, dijo.
Paz describió cómo se desarrolló el proceso administrativo previo a la suspensión. “Fuimos a hablar y salió publicado el llamado de atención. Después nos llaman para que presentemos otro descargo y sale una sanción adicional a eso”, explicó. En ese sentido, sostuvo que la institución esperaba un trato equitativo: “Uno pretende que el trato sea igual para todos. No consideramos que haya sido así”, indicó.
El presidente también cuestionó la magnitud del castigo. “Cinco fechas de local es todo un campeonato, prácticamente entero”, afirmó respecto del impacto deportivo que tendrá la medida en el próximo torneo tucumano.
El club apelará la resolución
Paz confirmó que Tucumán Rugby utilizará la instancia administrativa correspondiente: “Sí, hay una instancia que es la apelación, que sí vamos a presentar porque consideramos que no correspondía”. También agregó que el club confía en sus fundamentos: “Pretendemos que así sea, porque creemos que nuestros argumentos son totalmente valederos”.
Trabajo interno en ética y disciplina
Durante la entrevista, el presidente detalló que el club está desarrollando un plan interno para abordar comportamientos indebidos. Explicó que, ante la reiteración de situaciones que se observan en el rugby local, se decidió avanzar en un enfoque preventivo. “Decidimos afrontar un trabajo. Se armó una subcomisión de ética y disciplina en el club”, indicó.
Según Paz, este espacio no tiene un fin punitivo, sino formativo: “El objetivo es más formación, prevención y concientización. No creemos que la sanción tenga que ser lo primero”. También señaló que el club trabaja con profesionales y que ya existe un código de ética y disciplina publicado en las vías internas de la institución: “Se tomó como base el que está en la Unión Argentina y se lo adaptó a nuestras actividades, especialmente el hockey”.
La subcomisión ya inició entrevistas: “Citó a algunas personas, escuchó sus descargos y está analizando cómo seguir”, detalló el dirigente.
Con la apelación en proceso y la temporada 2026 aún por delante, la institución aguarda la resolución del Tribunal Superior de la URT, mientras avanza en su propio trabajo interno para abordar lo ocurrido en la final del Regional.