“Dolidos y sorprendidos”: Julio Paz habló tras la sanción de cinco partidos sin localía a Tucumán Rugby

En declaraciones con Fuerte al Medio, la propuesta deportiva de LA GACETA, el presidente del club, Julio Paz, expresó que la decisión los tomó por sorpresa. “Y la verdad que dolidos, sorprendidos; no lo esperábamos”, señaló al referirse al impacto interno de la sanción. También remarcó que el club ya había recibido un aviso previo. “Nosotros consideramos que nos habían hecho un llamado de atención y ya con eso es en sí una sanción”, dijo.