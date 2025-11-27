Chile: asaltaron a un tour de compras argentino y dejaron a 60 pasajeros varados

El responsable de la empresa mendocina La Torre Viajes, Franco Pivato, confirmó que el robo ocurrió alrededor de las 6.15, después de que el micro cruzara la ciudad de Los Andes y pasara el peaje de la Cuesta de Chacabuco, en dirección a Polpaico. Mientras viajaba hacia Chile para asistir a los pasajeros, el empresario detalló al diario Los Andes que el ataque "fue rápido y extremadamente violento".