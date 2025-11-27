Fecpa presenta su oferta académica con una jornada de finanzas y emprendedurismo

La Fundación de Enseñanza Superior de Caja Popular de Ahorros (Fecpa) realizará el miércoles 10 de diciembre, de 16 a 19 horas, un encuentro abierto y gratuito en el Teatro Rosita Ávila para presentar su oferta académica 2026, en una jornada que contará con la participación de tres referentes nacionales del emprendedurismo y las finanzas: Elena Alonso, Daniela Bujan y Guillermo Marchionni, quienes brindarán charlas sobre hábitos financieros, inteligencia artificial y marketing, y tokenización digital.
El evento está pensado como una tarde de interacción, formación y actualización profesional, orientada especialmente a quienes buscan potenciar su carrera, adaptarse a la transformación digital y sumar nuevas herramientas laborales en un contexto competitivo.
A lo largo de la jornada, los invitados compartirán experiencias, tendencias y miradas sobre cómo enfrentar los desafíos actuales en materia de negocios, innovación y finanzas personales, contando con un espacio de coffe break y networking.
Además, Fecpa presentará oficialmente su nueva propuesta de cursos, diseñada a partir de las demandas reales del mercado laboral actual, con el foco puesto en digitalización, inteligencia artificial, economía, derecho e innovación profesional.
Para más información, pueden buscar y seguir a Fecpa en todas sus redes sociales.
Para inscribirse al evento hay que acceder a https://forms.gle/ng9sx1QfrAMTpW6W6