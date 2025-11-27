Fecpa presenta su oferta académica con una jornada de finanzas y emprendedurismo

La Fundación de Enseñanza Superior de Caja Popular de Ahorros (Fecpa) realizará el miércoles 10 de diciembre, de 16 a 19 horas, un encuentro abierto y gratuito en el Teatro Rosita Ávila para presentar su oferta académica 2026, en una jornada que contará con la participación de tres referentes nacionales del emprendedurismo y las finanzas: Elena Alonso, Daniela Bujan y Guillermo Marchionni, quienes brindarán charlas sobre hábitos financieros, inteligencia artificial y marketing, y tokenización digital.