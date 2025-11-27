Según Signorini, Maradona le aconsejaría "priorizar el mundial" a Messi

El preparador físico también opinó sobre el nivel competitivo de la Major League Soccer (MLS), donde Messi juega desde 2023. “Está metido en esa máquina de batir récords, que no sé para qué sirve. Porque lo que está haciendo ahora no es fútbol, es una parodia de fútbol”, afirmó. Según señaló, presenció partidos del Inter Miami y consideró que el nivel “no tiene nada que ver con” el fútbol de alta competencia.