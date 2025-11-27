Según Signorini, Maradona le aconsejaría "priorizar el mundial" a Messi

A medida que se acerca el Mundial 2026, crece la expectativa por la decisión final de Lionel Messi sobre su participación en lo que podría ser su sexta Copa del Mundo. En ese marco, Fernando Signorini, histórico preparador físico de Diego Maradona, hizo referencia al presente del capitán argentino y dejó un claro mensaje sobre su preparación de cara al torneo.
Consultado en Súper Deportivo Radio acerca de qué le diría Maradona a Messi en esta etapa de su carrera, Signorini respondió: “Creo que le diría: ‘privilegiá el Mundial’. Lo que tiene que hacer ahora es precisamente eso”.
El preparador físico también opinó sobre el nivel competitivo de la Major League Soccer (MLS), donde Messi juega desde 2023. “Está metido en esa máquina de batir récords, que no sé para qué sirve. Porque lo que está haciendo ahora no es fútbol, es una parodia de fútbol”, afirmó. Según señaló, presenció partidos del Inter Miami y consideró que el nivel “no tiene nada que ver con” el fútbol de alta competencia.
Pensando específicamente en el 2026, Signorini recomendó que Messi incorpore un período de descanso previo al torneo:
“Faltando tres meses para el Mundial, tendría que tomarse al menos uno de vacaciones con su familia, alejarse de todo y desintoxicarse”, sostuvo.
Además, planteó que el capitán argentino debería administrar su participación dentro del campo para asegurar su mejor rendimiento físico. “No pensar en jugar todos los partidos desde el minuto uno. Que sea inteligente y controle la pasión que le genera el fútbol”, dijo.
Finalmente, Signorini consideró que, si Messi enfoca su preparación de esta manera, mantiene “muchas posibilidades” de llegar en condiciones óptimas al Mundial que se disputará en Canadá, Estados Unidos y México.