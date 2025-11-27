Nueve de cada 10 argentinos ya usan inteligencia artificial en el trabajo: “No es futuro, es presente”, advierte un experto

La irrupción de la inteligencia artificial (IA) en el mundo laboral argentino ya dejó de ser una tendencia para convertirse en una realidad contundente. Nueve de cada 10 trabajadores del país admiten que utilizan estas herramientas en sus tareas cotidianas, según un reciente informe regional. El dato, que genera entusiasmo, dudas y temores por igual, fue analizado en LA GACETA por Alejo Javier Bartkow, experto en recursos humanos y autor del libro “Donde las personas prosperan, los negocios crecen”.
“La inteligencia artificial no es un tema de futuro, es un tema de presente, y ya está sucediendo en Argentina”, aseguró Bartkow al evaluar el nivel de adopción de esta tecnología en el empleo. El dato coloca al país entre los de mayor incorporación de IA en América Latina.
Consultado sobre los temores respecto a la pérdida de empleos, Bartkow señaló que las emociones que despierta la tecnología son similares a las que se vivieron en otros grandes cambios históricos. “Este miedo ya lo vivimos con la revolución industrial y con la digitalización. Es verdad que algunos oficios van a desaparecer; ya pasó y seguirá pasando”, dijo.
Aun así, aclaró que la frase “la IA no te va a reemplazar, te va a reemplazar quien la utilice” es parcialmente cierta. “También es verdad que la inteligencia artificial va a sustituir tareas o profesiones. Eso ya está ocurriendo”, agregó.
Pero junto con el temor aparece el impacto positivo: mayor productividad, creatividad y capacidad de innovación. “Cuando las personas empiezan a usar bien la IA, ven rápidamente los beneficios”, destacó.
Bartkow también advirtió sobre un fenómeno creciente: los trabajadores adoptan IA más rápido que las compañías.
“Nueve de cada diez empleados ya la usan, pero muchas empresas no capacitaron ni establecieron políticas claras. Eso genera el ‘Shadow AI’, el uso de IA por fuera de los protocolos corporativos”, explicó.
Los sectores más activos en el uso de estas herramientas son la redacción de textos, resúmenes, análisis de datos, automatización de tareas administrativas y búsquedas de información. Sin embargo, la falta de regulación interna genera tensiones: “A veces se penaliza al empleado por usar IA, pero la empresa no ofrece alternativas seguras. Y eso la deja atrás”.
La capacitación también impacta en la retención de personal. Un dato del estudio llamó la atención del especialista: “Seis de cada 10 trabajadores que usan IA estarían dispuestos a irse a otra empresa que les ofrezca mejores condiciones para capacitarse y aplicar estas herramientas”, remarcó.
“Esto confirma que no es solo un asunto tecnológico: es un tema de personas, de gestión humana, de confianza y de oportunidades de crecimiento”, apuntó.
“Las empresas que ponen a las personas en el centro obtienen mejores resultados”
Bartkow vinculó esta discusión con el enfoque de su libro, donde analiza cómo la prosperidad de los trabajadores potencia los resultados empresariales. “Cuando una persona se siente segura física y psicológicamente, cuando puede crecer, desarrollar habilidades nuevas y conectar sus valores con los de la organización, eso impacta directamente en la productividad”, aseguró.
Según el especialista, en América Latina las empresas están avanzando -con distintos ritmos- hacia modelos más humanos, donde la salud mental, la formación continua y el propósito ocupan un rol cada vez más relevante.
“Prosperar no es solo rendir de 9 a 18. Es generar condiciones para que quienes trabajan con vos prosperen en la vida. Cuando eso sucede, los negocios crecen”, concluyó.