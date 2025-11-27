Nueve de cada 10 argentinos ya usan inteligencia artificial en el trabajo: “No es futuro, es presente”, advierte un experto

La irrupción de la inteligencia artificial (IA) en el mundo laboral argentino ya dejó de ser una tendencia para convertirse en una realidad contundente. Nueve de cada 10 trabajadores del país admiten que utilizan estas herramientas en sus tareas cotidianas, según un reciente informe regional. El dato, que genera entusiasmo, dudas y temores por igual, fue analizado en LA GACETA por Alejo Javier Bartkow, experto en recursos humanos y autor del libro “Donde las personas prosperan, los negocios crecen”.