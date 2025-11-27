Castraciones gratuitas: dónde estará el móvil en la semana del 1 al 5 de diciembre

Los vecinos de la zona norte de la capital tucumana podrán gozar de los beneficios del móvil de castraciones de la Municipalidad. La Dirección de Población Animal de San Miguel de Tucumán ya anunció cómo continuará su calendario de esterilización de mascotas. Los interesados en llevar a sus animales de compañía deberán sacar un turno y preparar a sus perros y gatos de un modo particular para la operación.