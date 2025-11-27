Castraciones gratuitas: dónde estará el móvil en la semana del 1 al 5 de diciembre

Los vecinos de la zona norte de la capital tucumana podrán gozar de los beneficios del móvil de castraciones de la Municipalidad. La Dirección de Población Animal de San Miguel de Tucumán ya anunció cómo continuará su calendario de esterilización de mascotas. Los interesados en llevar a sus animales de compañía deberán sacar un turno y preparar a sus perros y gatos de un modo particular para la operación.
Entre el lunes 1 y el viernes 5 de diciembre, el quirófano móvil de castraciones de la Dirección de Población Animal de la Municipalidad brindará sus servicios de forma gratuita en el barrio El Sifón. El stand se apostará durante cinco días en la calle Ecuador 1712, donde los vecinos podrán sacar turnos y hacer atender a sus mascotas.
Cómo sacar turno para castrar gratis a tu mascota
Quienes quieran aprovechar los turnos de la semana próxima, deberán acudir el lunes para solicitar un turno de atención. Estos se brindarán por orden de llegada. Ese día también se iniciarán las castraciones, por lo que las mascotas que cumplan con las condiciones para ser operadas, podrán ser esterilizadas en esa misma jornada, según la disponibilidad de la Dirección de Población Animal.
Además del quirófano móvil, pueden solicitarse turnos para castración en el CIAM –Centro Integral Animal Municipal–. Estos se consiguen de forma virtual, enviando un WhatsApp al número 381 223 0564, o de manera presencial en el lugar –avenida Francisco de Aguirre 1465, los días hábiles de 9 a 17.
Recomendaciones para el día de la castración
- Los animales deben tener un ayuno (sin alimentos sólidos ni líquidos) de al menos 12 horas antes de la cirugía.
- Llevar una manta para abrigar a la mascota luego de la cirugía.
- La castración está destinada a perros y gatos hembras a partir de los seis meses de edad y a machos mayores de ocho meses. No se realizarán cirugías a hembras que estén en celo o en estado de preñez.
- Se solicita a los vecinos que, para llevar a sus animales, utilicen correa y collar en el caso de los perros, y en el caso de los gatos hacerlo en una jaula transportadora, caja con respiradero, bolso con cierre o canasto cerrado, para prevenir que se estresen o se asusten y escapen.