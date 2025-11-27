Secciones
EspectáculosFamosos

Pablo Alborán en Buenos Aires 2026: fecha, entradas, precios y todo lo que tenés que saber para su show en el Movistar Arena

Las entradas ya están disponibles desde $65.000 a través del sitio oficial.

Pablo Alborán se presentará en Buenos Aires. Pablo Alborán se presentará en Buenos Aires.
LA GACETA
Por LA GACETA 27 Noviembre 2025

Pablo Alborán vuelve a la Argentina con una de las presentaciones más esperadas del año. El cantautor español llegará a Buenos Aires en el marco de su Global Tour KM0, la gira internacional con la que presenta su nuevo álbum y que marca el inicio de una etapa renovada en su carrera.

El concierto será el jueves 5 de marzo de 2026, a las 19 horas, en el Movistar Arena (Humboldt 450, Villa Crespo).

Las entradas ya están disponibles desde $65.000 a través del sitio oficial del venue.

Pablo Alborán en Buenos Aires 2026: fecha y lugar del concierto

Fecha: jueves 5 de marzo de 2026

Horario: 19:00

Lugar: Movistar Arena Argentina – Humboldt 450, Villa Crespo, Ciudad de Buenos Aires

Entradas: desde $65.000

Venta: exclusivamente en la web oficial de Movistar Arena

Entradas para Pablo Alborán en el Movistar Arena: cómo comprar

Las entradas se adquieren únicamente a través del sitio oficial del Movistar Arena. No hay venta presencial.

Boletería (solo retiro):

Dirección: Av. Corrientes 6094

Horario: lunes a viernes de 11 a 17 h

Días de show: de 14 a 21 h

Importante: no se venden entradas en boletería, solo se retiran las ya compradas si se eligió esa opción.

Pablo Alborán presenta KM0: un nuevo comienzo

Con KM0, su séptimo álbum de estudio, Alborán inaugura una etapa más íntima y honesta luego de un año de retiro creativo. El disco reúne once canciones que exploran el amor, la vulnerabilidad y la búsqueda personal, acompañadas por una producción depurada que prioriza la emoción y la cercanía de su voz.

El Global Tour KM0 lo llevará por más de 20 países y marca su esperado reencuentro con el público argentino, con shows confirmados en Buenos Aires y Córdoba.

En el Movistar Arena, el músico repasará sus grandes éxitos y presentará las nuevas canciones que consolidan su vigencia en el pop español.


Temas Buenos AiresMovistarPablo Alborán
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Efemérides del jueves 27 de noviembre: ¿qué pasó un día como hoy?
1

Efemérides del jueves 27 de noviembre: ¿qué pasó un día como hoy?

Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir
2

Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

Inauguran la muestra “Dumit Monumental” en el Ingenio de las Artes
3

Inauguran la muestra “Dumit Monumental” en el Ingenio de las Artes

Estrenos de cine: nuevas aventuras animadas en “Zootopía 2”
4

Estrenos de cine: nuevas aventuras animadas en “Zootopía 2”

5

El episodio de violencia en una escuela

6

Cartas de lectores: el país que se viene

Más Noticias
Hay alerta naranja por tormentas fuertes y amarilla por calor extremo: ¿qué provincias están en riesgo?

Hay alerta naranja por tormentas fuertes y amarilla por calor extremo: ¿qué provincias están en riesgo?

La carrera universitaria más ignorada y que es cada vez más demandada en el mercado laboral

La carrera universitaria más ignorada y que es cada vez más demandada en el mercado laboral

Rige la alerta amarilla por lluvias, tormentas y calor intenso en seis provincias del país: ¿cuáles son?

Rige la alerta amarilla por lluvias, tormentas y calor intenso en seis provincias del país: ¿cuáles son?

Quiénes recibirán el bono de $300.000 que pagará Anses antes de fin de mes

Quiénes recibirán el bono de $300.000 que pagará Anses antes de fin de mes

Banco Nación: de cuánto sería la cuota mensual por un crédito hipotecario de $77 millones

Banco Nación: de cuánto sería la cuota mensual por un crédito hipotecario de $77 millones

Vientos intensos y temperaturas extremas: siete provincias se encuentran bajo alerta meteorológica amarilla

Vientos intensos y temperaturas extremas: siete provincias se encuentran bajo alerta meteorológica amarilla

Feriado del 24 de noviembre: cómo será la atención de comercios y servicios municipales

Feriado del 24 de noviembre: cómo será la atención de comercios y servicios municipales

Las blusas que reemplazarán al oversize y serán tendencia en el verano 2026

Las blusas que reemplazarán al oversize y serán tendencia en el verano 2026

Comentarios