Pablo Alborán en Buenos Aires 2026: fecha, entradas, precios y todo lo que tenés que saber para su show en el Movistar Arena

Pablo Alborán vuelve a la Argentina con una de las presentaciones más esperadas del año. El cantautor español llegará a Buenos Aires en el marco de su Global Tour KM0, la gira internacional con la que presenta su nuevo álbum y que marca el inicio de una etapa renovada en su carrera.
El concierto será el jueves 5 de marzo de 2026, a las 19 horas, en el Movistar Arena (Humboldt 450, Villa Crespo).
Las entradas ya están disponibles desde $65.000 a través del sitio oficial del venue.
Pablo Alborán en Buenos Aires 2026: fecha y lugar del concierto
Fecha: jueves 5 de marzo de 2026
Horario: 19:00
Lugar: Movistar Arena Argentina – Humboldt 450, Villa Crespo, Ciudad de Buenos Aires
Entradas: desde $65.000
Venta: exclusivamente en la web oficial de Movistar Arena
Entradas para Pablo Alborán en el Movistar Arena: cómo comprar
Las entradas se adquieren únicamente a través del sitio oficial del Movistar Arena. No hay venta presencial.
Boletería (solo retiro):
Dirección: Av. Corrientes 6094
Horario: lunes a viernes de 11 a 17 h
Días de show: de 14 a 21 h
Importante: no se venden entradas en boletería, solo se retiran las ya compradas si se eligió esa opción.
Pablo Alborán presenta KM0: un nuevo comienzo
Con KM0, su séptimo álbum de estudio, Alborán inaugura una etapa más íntima y honesta luego de un año de retiro creativo. El disco reúne once canciones que exploran el amor, la vulnerabilidad y la búsqueda personal, acompañadas por una producción depurada que prioriza la emoción y la cercanía de su voz.
El Global Tour KM0 lo llevará por más de 20 países y marca su esperado reencuentro con el público argentino, con shows confirmados en Buenos Aires y Córdoba.
En el Movistar Arena, el músico repasará sus grandes éxitos y presentará las nuevas canciones que consolidan su vigencia en el pop español.