Debaten en Tucumán los nuevos modelos de participación público-privada para impulsar obras clave

Expectativa por nuevas oportunidades

Garber aclaró que la Cámara impulsó el encuentro junto a la Universidad Nacional de Tucumán y con el apoyo “incondicional” de la FET. “Es una oportunidad para escuchar, aprender y generar ideas. No todos los días tenemos en Tucumán a un especialista de la talla de Hoffman hablando de una herramienta tan útil para el desarrollo”, cerró.