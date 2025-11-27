Debaten en Tucumán los nuevos modelos de participación público-privada para impulsar obras clave

La Federación Económica de Tucumán (FET) es sede de una jornada destinada a debatir sobre los nuevos esquemas de Participación Público-Privada (PPP) como herramienta para reactivar la inversión en infraestructura. El encuentro, impulsado por la Cámara Tucumana de la Construcción, reúne a representantes del sector empresarial, del Gobierno provincial, de municipios, de universidades y a potenciales inversores.
Héctor Viñuales, presidente de la FET, explicó que el encuentro surge como respuesta a un cambio profundo en el rol del Estado nacional respecto de la inversión en obras.
“La política económica de la Nación ha dejado de lado la obra pública en general. Eso genera una preocupación empresaria, porque sin infraestructura no hay desarrollo posible”, señaló.
Destacó, además, que el debate sobre los modelos PPP cobra especial relevancia luego de la reciente presentación del fideicomiso que permitirá ejecutar las obras de remodelación del aeropuerto tucumano.
“El aeropuerto es un ejemplo claro: un proyecto bajo principios de PPP, donde el financiamiento proviene del sector privado y el Estado puede destinar recursos a otras áreas. Es un win-win”, afirmó.
El titular de la FET remarcó que estos esquemas no solo podrían aplicarse a aeropuertos, sino también a rutas, diques, obras agrícolas e hidráulicas. “Son obras de gran importancia pública que requieren respaldo privado y un retorno previsible. Hoy hay inversores, empresas, universidades, intendentes y funcionarios interesados, lo que muestra que Tucumán quiere avanzar en este camino”, indicó.
Garber: “El universo de obras posibles con PPP es enorme”
Por su parte, Jorge Garber, presidente de la Cámara Tucumana de la Construcción, destacó la presencia del especialista europeo Alexander Hoffman, invitado para exponer sobre los modelos utilizados en la Unión Europea.
“Hoffman es un referente internacional en implementación de PPP. Queremos que los tucumanos conozcan esta herramienta, que es esencial y muy utilizada en países de primer mundo, así como en Chile y Uruguay”, afirmó.
Garber afirmó que en Tucumán ya existen varios proyectos que podrían concretarse bajo este formato. “Además del aeropuerto, la nueva terminal podría ejecutarse como PPP. También lo venimos planteando para la Estación Mitre, por ejemplo. Hay un universo enorme de obras posibles”, señaló.
Entre los casos en análisis mencionó un proyecto habitacional en Manantial Sur: “La idea es que empresas privadas desarrollen los lotes y viviendas, recuperando su inversión con la venta, mientras la provincia recibe la parte que le corresponde. Todos ganan”, explicó.
Expectativa por nuevas oportunidades
Garber aclaró que la Cámara impulsó el encuentro junto a la Universidad Nacional de Tucumán y con el apoyo “incondicional” de la FET. “Es una oportunidad para escuchar, aprender y generar ideas. No todos los días tenemos en Tucumán a un especialista de la talla de Hoffman hablando de una herramienta tan útil para el desarrollo”, cerró.