“Papi Chulo”, el bagayero que volvió a caer tras una persecución de 60 kilómetros

Pero fueron dos los hechos en que la pareja aparece como protagonista. Uno de ellos se registró en julio de 2024, cuando un grupo de bagayeros incendiaron un micro para evitar ser controlados por gendarmes. En la investigación no sólo se encontraron indicios de que en el ómnibus transportaban drogas, sino que además el viaje había sido organizado por Suárez y Uzieda Lozada.