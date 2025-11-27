Evoluciona favorablemente la menor de 13 años herida con un arma blanca en una escuela de Alderetes

Un nuevo parte médico llevó tranquilidad hoy respecto a la salud de la niña de 13 años que ingresó con una herida de arma blanca. Según informaron las autoridades sanitarias, la estudiante que fue atacada en la Escuela Media de la ciudad de Alderetes evoluciona favorablemente y su cuadro general es alentador.
El comunicado oficial detalló que la paciente se encuentra "estable, con parámetros normales y de buen ánimo". Actualmente, permanece internada en la sala de cuidados intermedios del nosocomio, donde el equipo médico realiza un "exhaustivo seguimiento" de su recuperación.
El episodio ocurrió el martes poco antes del último recreo, cuando el timbre marcó el final de la clase. Un alumno de 13 años atacó a una compañera con un cuchillo tipo “sierrita”, directo al pecho.
La herida, en la zona de la mama izquierda, fue asistida de inmediato por docentes y directivos. Aun así, durante la madrugada la adolescente desarrolló un hemotórax y debió recibir un tubo de drenaje en el Hospital de Niños. Hoy permanece estable, lúcida y en terapia intermedia.
En cuanto al tratamiento clínico, se informó que la adolescente está recibiendo un esquema de antibióticos y analgésicos para controlar el dolor y prevenir infecciones derivadas de la lesión.
Contención integral
Más allá de la atención física, el informe destacó el abordaje integral que se realiza en este caso. Tanto la víctima como su núcleo familiar reciben "atención psicológica y contención" por parte de los profesionales de salud mental, un protocolo habitual y necesario ante episodios de violencia de estas características.
Las autoridades del hospital comunicaron que el próximo parte médico se dará a conocer al mediodía y solicitaron a la prensa y a la comunidad respetar los horarios estipulados para no entorpecer las labores del equipo de salud.