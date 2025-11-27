Secciones
Mundo

Tres detenidos por el incendio en un edificio en Hong Kong

Ya hay más de 40 muertos.

Tres detenidos por el incendio en un edificio en Hong Kong
27 Noviembre 2025

La Policía de Hong Kong detuvo a tres hombres por presunto homicidio involuntario en relación con el incendio en a varios bloques de viviendas en el distrito de Tai Po y que dejó, según cifras proporcionadas por los bomberos, 44 y decenas de personas hospitalizadas. El número de desaparecidos se elevaba anoche a 279. Uno de los fallecidos es un bombero de 37 años que fue encontrado con quemaduras en el rostro.

Tres detenidos por el incendio en un edificio en Hong Kong

El diario hongkonés South China Morning Post informó de la detención de tres hombres por homicidio involuntario. El jefe del Ejecutivo de Hong Kong, John Lee, detalló que se desplegaron más de 140 camiones de bomberos y más de 800 bomberos y paramédicos para extinguir el incendio. También están usando drones en las tareas de extinción del fuego que ha afectado a siete edificios en proceso de renovación por valor de 330 millones de dólares hongkoneses (42 millones de dólares).

Al menos 13 muertos en el incendio de un complejo residencial de Hong Kong

Al menos 13 muertos en el incendio de un complejo residencial de Hong Kong

El incendio comenzó ayer an la tarde del miércoles y esta madrugada seguía ardiendo. Las llamas comenzaron en los andamios de bambú que habían sido erigidos alrededor de varias de las torres del complejo Wang Fuk Court, en Tai Po, un distrito en la zona norte del centro financiero chino, que estaba en reparación.

Tres detenidos por el incendio en un edificio en Hong Kong
Temas Hong Kong
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Efemérides del jueves 27 de noviembre: ¿qué pasó un día como hoy?
1

Efemérides del jueves 27 de noviembre: ¿qué pasó un día como hoy?

Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir
2

Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

Inauguran la muestra “Dumit Monumental” en el Ingenio de las Artes
3

Inauguran la muestra “Dumit Monumental” en el Ingenio de las Artes

Estrenos de cine: nuevas aventuras animadas en “Zootopía 2”
4

Estrenos de cine: nuevas aventuras animadas en “Zootopía 2”

5

El episodio de violencia en una escuela

6

Cartas de lectores: el país que se viene

Más Noticias
Chahla sumó máquinas y pidió a la Nación que reduzca impuestos

Chahla sumó máquinas y pidió a la Nación que reduzca impuestos

Abril Sosa adelanta en CiTá los temas de su nuevo disco

Abril Sosa adelanta en CiTá los temas de su nuevo disco

Grupo ECIPSA entregó un nuevo edificio Natania en Tucumán y se prepara para cerrar el año con más de 500 entregas

Grupo ECIPSA entregó un nuevo edificio Natania en Tucumán y se prepara para cerrar el año con más de 500 entregas

La ministra Patricia Bullrich comenzó a despedirse: elogios para Tucumán

La ministra Patricia Bullrich comenzó a despedirse: elogios para Tucumán

Estrenos de cine: nuevas aventuras animadas en “Zootopía 2”

Estrenos de cine: nuevas aventuras animadas en “Zootopía 2”

Inauguran la muestra “Dumit Monumental” en el Ingenio de las Artes

Inauguran la muestra “Dumit Monumental” en el Ingenio de las Artes

Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

Comentarios