Tres detenidos por el incendio en un edificio en Hong Kong

La Policía de Hong Kong detuvo a tres hombres por presunto homicidio involuntario en relación con el incendio en a varios bloques de viviendas en el distrito de Tai Po y que dejó, según cifras proporcionadas por los bomberos, 44 y decenas de personas hospitalizadas. El número de desaparecidos se elevaba anoche a 279. Uno de los fallecidos es un bombero de 37 años que fue encontrado con quemaduras en el rostro.
El diario hongkonés South China Morning Post informó de la detención de tres hombres por homicidio involuntario. El jefe del Ejecutivo de Hong Kong, John Lee, detalló que se desplegaron más de 140 camiones de bomberos y más de 800 bomberos y paramédicos para extinguir el incendio. También están usando drones en las tareas de extinción del fuego que ha afectado a siete edificios en proceso de renovación por valor de 330 millones de dólares hongkoneses (42 millones de dólares).
El incendio comenzó ayer an la tarde del miércoles y esta madrugada seguía ardiendo. Las llamas comenzaron en los andamios de bambú que habían sido erigidos alrededor de varias de las torres del complejo Wang Fuk Court, en Tai Po, un distrito en la zona norte del centro financiero chino, que estaba en reparación.