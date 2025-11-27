Tres detenidos por el incendio en un edificio en Hong Kong

La Policía de Hong Kong detuvo a tres hombres por presunto homicidio involuntario en relación con el incendio en a varios bloques de viviendas en el distrito de Tai Po y que dejó, según cifras proporcionadas por los bomberos, 44 y decenas de personas hospitalizadas. El número de desaparecidos se elevaba anoche a 279. Uno de los fallecidos es un bombero de 37 años que fue encontrado con quemaduras en el rostro.