Para disfrutar hoy en el Virla: vuelven Los Nostálgicos

Es un momento de intensa actividad para Los Nostálgicos, cuyo recorrido por la noche tucumana comenzó en julio de 2017. Este año se abocaron a la grabación de su segunda producción discográfica, “Canciones sin tiempo”, con 12 temas melódicos del repertorio nacional, latino e internacional. Es que la música de todas las épocas es una constante en cada show de Los Nostálgicos, ya que los recuerdos invaden el corazón del público. Para enriquecer esta propuesta sumaron al staff a María Luz Molina, quien presentó en 2022 su propio disco, “Lo mejor está en ti”, también disponible en las plataformas digitales.