Para disfrutar hoy en el Virla: vuelven Los Nostálgicos

Un recital colmado de hits, aquellos temas inolvidables de las décadas del 60, 70, 80 y 90 que siguen conmoviendo al público. Esa es la propuesta que Los Nostálgicos llevarán esta noche al Centro Cultural Virla (25 de Mayo 265), con un show que comenzará a las 22. Julio Torres y Jorge Molina subirán al escenario acompañados por Antonio Hernáez y Jorge Lemos, y contarán con María Luz Molina como artista invitada.
Es un momento de intensa actividad para Los Nostálgicos, cuyo recorrido por la noche tucumana comenzó en julio de 2017. Este año se abocaron a la grabación de su segunda producción discográfica, “Canciones sin tiempo”, con 12 temas melódicos del repertorio nacional, latino e internacional. Es que la música de todas las épocas es una constante en cada show de Los Nostálgicos, ya que los recuerdos invaden el corazón del público. Para enriquecer esta propuesta sumaron al staff a María Luz Molina, quien presentó en 2022 su propio disco, “Lo mejor está en ti”, también disponible en las plataformas digitales.
La invitación para esta noche quedó desplegada, una oportunidad ideal para reencontrarse con aquellos hits que inmortalizaron Nino Bravo, Sergio Denis, Roque Narvaja, Roberto Carlos, Frank Sinatra, Celine Dion y Gloria Gaynor -entre muchos otros- y que Los Nostálgicos rescatan para Tucumán.