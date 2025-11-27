El episodio de violencia en una escuela

El ataque de con un cuchillo de un alumno a una compañera de 13 años en la Escuela Media de Alderetes disparó todas las alarmas. La víctima se recupera bajo atención hospitalaria, pero el gravísimo episodio, que por fortuna no tuvo consecuencias peores, ha generado amplio temor entre los padres de los estudiantes y también causó preocupación entre las autoridades educativas, sanitarias y hasta del mismo Gobernador, que lamentó el violento episodio, prometió poner mayor énfasis en el control de cada uno de los chicos y advirtió que no basta con culpar a docentes o directivos, sino que “esto hay que empezar a resolverlo desde la casa”.