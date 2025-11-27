Estrenos de cine: nuevas aventuras animadas en “Zootopía 2”

Pero, al igual que la original de hace nueve años, la historia esconde un alegato contra la discriminación y la exclusión del otro: si en la primera la puja era entre animales carnívoros y herbívoros, ahora la referencia es a los reptiles, que han sido expulsados y exiliados. Además, aparece la crítica al abuso inmobiliario y al acaparamiento de tierras. Para que los mensajes sean efectivos, todo está envuelto en una serie de gags visuales y humorísticos de alta efectividad, en una propuesta divertida para una salida familiar, con los más chicos seducidos por los chistes y los personajes y con guiños a los adultos por sus referencias al cine policial y a la cultura pop.