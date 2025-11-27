Estrenos de cine: nuevas aventuras animadas en “Zootopía 2”

Pasó más tiempo del esperado para que “Zootopia” tuviese su secuela. El éxito en taquilla con su estreno en 2016 y en los Oscar, donde ganó el premio a mejor película animada, auguraban que su continuidad iba a ser casi inmediata; sin embargo, recién hoy llegará a las salas las nuevas aventuras de los oficiales novatos, la coneja Judy Hopps y el zorro Nick Wilde, estrellas de la ciudad poblada de animales tras haber resuelto el caso más difícil de la historia.
Todo comienza apenas una semana después de los eventos de la primera película, cuando sus personalidades enfrentadas hacen inviable que sean una pareja policial. Después de arruinar una operación, el jefe Bogo los obliga a concurrir a una sesión de terapia dentro del programa Compañeros en Crisis.
En paralelo al tratamiento, deben afrontar un nuevo caso: la presencia de la serpiente venenosa Gary De’Snake en la metrópoli, lo que los obliga a ir a fondo con la investigación y a exponer su complejo vínculo en una intrincada investigación. Todo ocurre mientras se acerca la gran Gala Zootenial, que celebra los 100 años desde la fundación de la ciudad, organizada por una ambiciosa familia de linces que son descendientes del fundador, Ebeneezer Lynxley, y que abusa del poder para tener el control de todo el territorio.
Para resolver el caso, Judy y Nick deberán infiltrarse en nuevos y sorprendentes barrios, cada uno con sus propios códigos, lo que los obligará a entender que deben dejar de lado sus preferencias, soportarse con paciencia y aprender del otro para tener éxito.
Pero, al igual que la original de hace nueve años, la historia esconde un alegato contra la discriminación y la exclusión del otro: si en la primera la puja era entre animales carnívoros y herbívoros, ahora la referencia es a los reptiles, que han sido expulsados y exiliados. Además, aparece la crítica al abuso inmobiliario y al acaparamiento de tierras. Para que los mensajes sean efectivos, todo está envuelto en una serie de gags visuales y humorísticos de alta efectividad, en una propuesta divertida para una salida familiar, con los más chicos seducidos por los chistes y los personajes y con guiños a los adultos por sus referencias al cine policial y a la cultura pop.
La película está dirigida y guionada por el equipo ganador del Oscar, Jared Bush y Byron Howard, mientras que Yvett Merino es la productora, todo bajo el sello de Walt Disney Animation Studios. Así como se repiten los personajes principales de la primera entrega, debutan otros nuevos que revitalizan la trama. Para América Latina, el doblaje al español (como se proyectará en todas las salas tucumanas) impedirá escuchar las voces de Ginnifer Goodwin, Jason Bateman, Shakira, Idris Elba, Ke Huy Quan, Danny Trejo y muchos más.
“Ha sido una verdadera alegría volver a trabajar con tantos actores que hicieron tan especial la primera película, y es muy emocionante expandir este mundo con los fenomenales nuevos integrantes de nuestro elenco. Estoy deseando que el público descubra todas las sorpresas que tenemos preparadas en esta aventura”, sostuvo Bush.
“Zoo”, interpretada por Shakira, quien la compuso junto a Ed Sheeran y Blake Slatkin, es la canción principal. Michael Giacchino elaboró la música original de la banda sonora.
Heredera
El linaje femenino de herederas de grandes directores que se ponen detrás de cámara suma un nuevo nombre. Consagrada ya hace años con peso propio Sofía Cóppola (despojada del peso de su padre Francis Ford Cóppola), el año pasado se sumó a la lista Ishana Night Shyamalan (hija de M. Night Shyamalan) y ahora lo hace Destry Allyn Spielberg, quien creció viendo las aventuras filmadas por su progenitor, Steven Spielberg, mientras que su madre es la actriz Kate Capshaw).
A horas de cumplir 29 años (será el 1 de diciembre), la joven debuta en la dirección con el thriller de terror psicológico “No alimentes a los niños”, considerado el último y esperado gran estreno del año del género de la tensión y el misterio orientada a un público millenial y de la Gen Z con un guión escrito por Paul Bertino. Antes había estado a cargo de cortometrajes y actuó en filmes como “Licorice Pizza”.
La película está protagonizada por Michelle Dockery, Giancarlo Esposito y Zoe Colletti, con un elenco en el que figuran además Vernon Davis, Joshuah Melnick, Emma Meisel, Dean Scott Vázquez y Andrew Liner.
Se ambienta en un mundo devastado por un extraño virus que eliminó a la mayoría de los adultos y el canibalismo es una práctica común y aceptada. Los menores portadores de la enfermedad son perseguidos y asesinados, luego de ser sometidos a experimentos. El control estatal bajo el paraguas de la necesidad de encontrar una solución sanitaria es absoluto.
En medio del caos, un grupo de huérfanos inicia un viaje hacia el sur de su país devastado en busca de un destino mejor, sin imaginar que en su camino se encontrarán con una mujer psicópata y desquiciada que esconde un peligroso secreto, que descubren cuando terminan en su casa aislada. La idea de los fugitivos es su auto y seguir camino, pero ceden a la tentación de comer la merienda que les ofrece, y sus planes se desvanecen. Atrapados, sus vidas dependen de las decisiones que deben tomar.